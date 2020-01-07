PersonaURL

URL-Album 1.41
URL-Album - программа создана для пользователей Internet. Она позволяет организовать коллекцию Internet-ссылок в наглядном виде, сопровождая каждый адрес фотографией
Linkman 8.99.11 Lite
Linkman - функциональная утилита для управления закладками в наиболее популярных браузерах (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и Opera), позволяя
TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google Chrome
TabMark - NewTab Speed Dial Extension - расширение для Google Chrome для альтернативной замены стандартной страницы Speed Dial на настраиваемую собственную вкладку с
Evernote 6.21.2.8716
Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился
Super Start 7.3.3 для Mozilla Firefox
Super Start - дополнение к браузеру Firefox, с помощью которого полностью настраивается стартовая страница обозревателя визуальными закладками
Link Commander 4.6.4
Link Commander - Менеджер закладок, поддерживающий как web-ссылки, так и ссылки на локальные файлы и документы. Коллекции закладок независимы от используемых