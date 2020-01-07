PersonaURL для Windows

PersonaURL 1.7.9

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Описание PersonaURL 1.7.9Описание   Скачать PersonaURL 1.7.9СКАЧАТЬ (5,19 Мб) Скриншоты PersonaURL 1.7.9Скриншоты (1)   Статистика PersonaURL 1.7.9Статистика   Отзывы о PersonaURL 1.7.9Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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PersonaURL - бесплатная программа для хранения ссылок и паролей. Встроенный каталог содержит более 100 сайтов, а с помощью менеджера сообщений, Вы сможете обмениваться ссылками с Вашими друзьями и коллегами.

Возможности программы:

  • Внешний вид - Все ссылки отображаются в виде логотипов, что позволяет максимально быстро найти нужный ресурс.
  • Каталог - Встроенный каталог содержит более 100 самых популярных сайтов.
  • Менеджер сообщений - Позволяет обмениваться ссылками с другими пользователями программы.
  • Генератор паролей - С помощью генератора паролей Вы сможете быстро придумывать сложнейшие пароли, что ускоряет регистрацию на сайтах.
  • Независимость от браузеров - Используя программу Вы можете открывать Ваши ссылки в любом браузере, просто выбрав его из списка.
Что нового в PersonaURL 1.7.9?
  • Упрощена процедура регистрации
  • Добавлен поиск по сохраненным ссылкам
  • Улучшена навигация
PersonaURL
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 552
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок
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Отзывы о программе PersonaURL

Макс про PersonaURL 1.7.8 [23-01-2019]

Прикольно!!!
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Анастасия про PersonaURL 1.7.8 [31-10-2017]

Очень удобно! Приятно когда пользуешься качественной программой!!!
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Алексей про PersonaURL 1.7.7 [21-03-2017]

КЛАССНАЯ ПРОГРАММА! Давно искал что-то подобное.

Ложные срабатывания касперского! При установке пытался заблокировать, при повторной проверке, сказал, что все чисто!
Специально скачал dr.web - при проверке все чисто!
Virustotal.com - чисто!
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