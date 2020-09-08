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5 Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее посещаемым ресурсам в интернете. Этот плагин полностью настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя: указывается количество вкладок, иконка сайта и его название, размер закладки, общий фон и другие параметры. Можно создать несколько групп с закладками, распределив их по тем или иным критериям.



Удобной функцией Speed Dial является синхронизация созданных закладок с помощью облачных технологий, чтобы зайдя в Firefox с любого ПК перед Вами открылась привычная картинка и все избранный сайты. Кроме того, здесь встроен механизм резервного копирования всех настроек расширения - файл с данными хранится на ПК и при каких-либо сбоях Вы сможете легко все восстановить буквально в пару кликов.



В общем, Speed Dial весьма качественно продуманное и полезное расширение для Firefox, которое сделает использование интернета максимально удобным, комфортным и быстрым за счет организации стартовой страницы web-обозревателя по Вашему вкусу и предпочтению. Mozilla Firefox для Windows