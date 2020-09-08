Speed Dial для Windows

Speed Dial 76.9.5 для Mozilla Firefox

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Описание Speed Dial 76.9.5 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Speed Dial 76.9.5 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (7,27 Мб) Скриншоты Speed Dial 76.9.5 для Mozilla FirefoxСкриншоты (7)   Статистика Speed Dial 76.9.5 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Speed Dial 76.9.5 для Mozilla FirefoxОтзывы (2)  
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4.75 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее посещаемым ресурсам в интернете. Этот плагин полностью настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя: указывается количество вкладок, иконка сайта и его название, размер закладки, общий фон и другие параметры. Можно создать несколько групп с закладками, распределив их по тем или иным критериям.

Удобной функцией Speed Dial является синхронизация созданных закладок с помощью облачных технологий, чтобы зайдя в Firefox с любого ПК перед Вами открылась привычная картинка и все избранный сайты. Кроме того, здесь встроен механизм резервного копирования всех настроек расширения - файл с данными хранится на ПК и при каких-либо сбоях Вы сможете легко все восстановить буквально в пару кликов.

В общем, Speed Dial весьма качественно продуманное и полезное расширение для Firefox, которое сделает использование интернета максимально удобным, комфортным и быстрым за счет организации стартовой страницы web-обозревателя по Вашему вкусу и предпочтению.

Speed Dial
Speed Dial
Speed Dial
Speed Dial
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 629
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Speed Dial

Василий про Speed Dial 23.0.1 для Mozilla Firefox [19-01-2018]

Это не программа "Speed Dial". Это дополнение "Speed Dial [FVD]" или "FVD Speed Dial", что совершенно разные вещи."Speed Dial" имеет версию 0.9.6.18 автор Josep del Rio. Администратору не нужно вводить народ в заблуждение.
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Vitulinka про Speed Dial 6.7.2 для Mozilla Firefox [27-01-2015]

Моё любимое! Много перепробовала закладок-это самое лучшее!
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