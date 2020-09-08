Evernote 6.25.1.9091
Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился
Fast Dial 4.12 для Mozilla Firefox
Fast Dial - расширение для браузера Firefox, позволяющее создавать визуальные закладки при открытии новой вкладки обозревателя
Speed Dial 67.6.9 для Mozilla Firefox
Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее
Tab Mix Plus 0.5.0.4 для Mozilla Firefox
Tab Mix Plus - дополнение к браузеру Firefox существенно расширяющее возможности управления вкладками этого web-обозревателя
TabMark NewTab Speed Dial Extension 1.4.1 для Google Chrome
TabMark - NewTab Speed Dial Extension - расширение для Google Chrome для альтернативной замены стандартной страницы Speed Dial на настраиваемую собственную вкладку с
URL-Album 1.41
URL-Album - программа создана для пользователей Internet. Она позволяет организовать коллекцию Internet-ссылок в наглядном виде, сопровождая каждый адрес фотографией