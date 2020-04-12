Seed4.Me VPN - защита любого Internet подключения через шифрованный канал по технологии VPN между телефоном и веб-сайтом. Теперь вы можете хранить историю посещений сайтов в секрете, шифровать данные передаваемые в Internet и защититься от хакеров при подключение к Сети из небезопасных мест. Особенно важно шифрование при использовании открытых Hotspot точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях.
Особенности приложения:
Разблокировка сайтов в любой из сетях: 2G, 3G, 4G WiMAX LTE, Wi-Fi
Поможет скрыть твой реальный IP адрес
Не требует регистрации
Безлимитный объем данных
Полное шифрование трафика и автоподключение
Легкая настройка VPN прокси
Без рекламы
Единая учетная запись для всех устройств и компьютера