Wallet 3.0.2 для Mac

Wallet - кипер паролей от вебузлов, данных кредитных карточек, серийных номеров программного обеспечения и т.п. Типы хранимых данных можно создавать свои, так же

Seed4.Me VPN 1.0.46 для Mac

Seed4.Me VPN - приложение, с помощью которого вы сможете защитить любое Internet-подключение. Это особенно актуально при подключении к Сети в общественных местах.