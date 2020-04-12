Seed4.Me VPN - программа, с помощью которой вы сможете безопасно и анонимно выходить в Интернет без границ.
VPN - это виртуальный шифрованный канал, который защищает от хакерских атак и кражи паролей при использовании открытых точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях. Позволяет просматривать веб-страницы анонимно и конфиденциально. Даже ваш провайдер не будет знать какие сайты вы посещали. Вы можете не беспокоиться об утечках данных. VPN может включаться автоматически, прямо перед тем как данные передаются в Интернет. После соединения c сервером VPN все данные пользователя передаются в шифрованном виде, что делает перехват информации невозможным.
Особенности приложения:
Разблокировка сайта любой в сетях 2G, 3G, 4G WiMAX LTE, Wi-Fi
Помогает скрыть твой реальный IP адрес
Безлимтиный объем данных
Полное шифрование трафика и автоподключение
Легкая настройка VPN прокси и защита любого Internet подключения через шифрованный канал по технологии VPN между телефоном и веб-сайтом
Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и
Отзывы о программе Seed4.Me VPN
ANDRE про Seed4.Me VPN 1.0.46 [05-04-2020]
говно промо-код неактивирует 7 дней дали 5 часов проработала и сдохла техподдержка не отвечает обманьщики | | Ответить
Юлия про Seed4.Me VPN 1.0.46 [21-02-2020]
Отвратительное приложение. Вроде подключается, но на загрузке страницы обрыв и постоянно то подключится, то отключится. Писала в поддержку, но видать отвечать там некому. Попробовала на разных компах, везде обрывы и ничего не загрузишь от слова вообще | | Ответить
БУЧА про Seed4.Me VPN 1.0.41 [31-12-2018]
реально реклама ЗАДОЛБАЛА и скорость не ахти ...(подписка на год)!!! 3 | 2 | Ответить
Александр про Seed4.Me VPN 1.0.41 [26-12-2018]
Каждые 10 сек выскакивает окно с предложением апгрейда, хотя и так премиум на год по акции. Да еще и так появляется что закрыть невозможно, не на одном бесплатном сервисе нет сколько рекламы как здесь на премиум. Не рекомендую!!!!! 2 | 2 | Ответить
Сергей про Seed4.Me VPN 1.0.16 [05-12-2018]
Временами скорость черепашья а так нормально работает 2 | 2 | Ответить