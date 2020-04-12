Seed4.Me VPN для Windows

Seed4.Me VPN 1.0.64

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Seed4.Me VPN 1.0.64Описание   Скачать Seed4.Me VPN 1.0.64СКАЧАТЬ (10,4 Мб) Скриншоты Seed4.Me VPN 1.0.64Скриншоты (4)   Статистика Seed4.Me VPN 1.0.64Статистика   Отзывы о Seed4.Me VPN 1.0.64Отзывы (9)  
Оцените программу!
3.53 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.53 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seed4.Me VPN - программа, с помощью которой вы сможете безопасно и анонимно выходить в Интернет без границ.

VPN - это виртуальный шифрованный канал, который защищает от хакерских атак и кражи паролей при использовании открытых точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях. Позволяет просматривать веб-страницы анонимно и конфиденциально. Даже ваш провайдер не будет знать какие сайты вы посещали. Вы можете не беспокоиться об утечках данных. VPN может включаться автоматически, прямо перед тем как данные передаются в Интернет. После соединения c сервером VPN все данные пользователя передаются в шифрованном виде, что делает перехват информации невозможным.

Особенности приложения:

  • Разблокировка сайта любой в сетях 2G, 3G, 4G WiMAX LTE, Wi-Fi
  • Помогает скрыть твой реальный IP адрес
  • Безлимтиный объем данных
  • Полное шифрование трафика и автоподключение
  • Легкая настройка VPN прокси и защита любого Internet подключения через шифрованный канал по технологии VPN между телефоном и веб-сайтом

 

Seed4.Me VPN
Seed4.Me VPN
Seed4.Me VPN
Seed4.Me VPN
Статус программы Демо версия | Цена: от $1.00
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"
 

DNS Jumper 2.2

DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете

Radmin VPN 1.1.3969.3

Простой в использовании VPN-клиент для решения практически любых задач, с помощью которого можно быстро и легко объединить удаленные ПК в одну виртуальную сеть.

SoftEther VPN 4.34.9745 beta

Одно из лучших альтернативных решений для OpenVPN и Microsoft VPN, которое предлагает пользователю стойкое шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit, прозрачность для

Tor Browser 9.0.9

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

friGate 3.0.12 для Chrome, Opera, Firefox

Простой и надежный плагин, который без потери скорости предоставляет бесперебойный и конфиденциальный доступ к вашим любимым сайтам. Утилита улучшает и ускоряет

CyberGhost VPN 7.3.7.4778

Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и

скачать Adguard

Отзывы о программе Seed4.Me VPN

ANDRE про Seed4.Me VPN 1.0.46 [05-04-2020]

говно промо-код неактивирует 7 дней дали 5 часов проработала и сдохла техподдержка не отвечает обманьщики
| | Ответить

Юлия про Seed4.Me VPN 1.0.46 [21-02-2020]

Отвратительное приложение. Вроде подключается, но на загрузке страницы обрыв и постоянно то подключится, то отключится. Писала в поддержку, но видать отвечать там некому. Попробовала на разных компах, везде обрывы и ничего не загрузишь от слова вообще
| | Ответить

БУЧА про Seed4.Me VPN 1.0.41 [31-12-2018]

реально реклама ЗАДОЛБАЛА и скорость не ахти ...(подписка на год)!!!
3 | 2 | Ответить

Александр про Seed4.Me VPN 1.0.41 [26-12-2018]

Каждые 10 сек выскакивает окно с предложением апгрейда, хотя и так премиум на год по акции. Да еще и так появляется что закрыть невозможно, не на одном бесплатном сервисе нет сколько рекламы как здесь на премиум. Не рекомендую!!!!!
2 | 2 | Ответить

Сергей про Seed4.Me VPN 1.0.16 [05-12-2018]

Временами скорость черепашья а так нормально работает
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
 