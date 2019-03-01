Нарды 3.0.51 Нарды - настольная игра, которая предлагает игроку четыре своих разновидности: два варианта коротких нард BACKGAMMON и NACKGAMMON, и два варианта длинных нард NARDE Chess 3D 4.22 Chess 3D - красочная, трехмерная игра в шахматы с анимированными фигурами. Играть можно как с компьютером, так и с партнером через локальную сеть или Интернет. Нарды 3DR 1.2 Довольно простенькие по "уму", но симпотично оформленные короткие нарды.

Русские шашки 8.1.50 Русские шашки - набор из 4 разновидностей шашек с уникальными стилями игры соперников. Тут Вы сыграете в классические русские шашки, а также популярные поддавки, Checkers 1.2.0.1 Checkers - игра в шашки и поддавки с приятным интерфейсом. Вы можете сразиться с реальным противником в виде человека и виртуальным в виде компьютера. GNU Backgammon 1.05.000 GNU Backgammon - отличная игра в короткие нарды или в накгаммон (разновидность коротких нард, которая отличается начальной расстановкой шашек) с очень высоким