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Медосмотры 302н 1.1.70
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Медосмотры 302н - программа, которая предназначена для ведения предварительных и периодических медосмотров по Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
В программе предусмотрены следующие функции:
- удобный интерфейс;
- два вида журналов: в виде списков сотрудников по организациям и журнала по лицам проходящим медицинский осмотр в течение определенного времени;
- автоматизация формирования направления на медицинский осмотр по приказу 302н;
- наличие опции автоматической нумерации паспортов здоровья
- формирование списка специалистов, обследований, дополнительных противопоказаний в зависимости от выбранных факторов и видов работ;
- возможность пакетной обработки лиц, направлений и пр.;
- возможность создания направления или направлений по уже существующему, возможность создание копий списков;
- возможность формирования счетов (предварительных и окончательных), как индивидуальных по каждому работнику, так и посписочных для организации
- печать паспортов здоровья, маршрутных листов, бланков направлений на обследования;
- удобная опция печати паспортов в два этапа;
- автоматическое создание заключительного акта и таблиц обследований к нему;
- отчеты по количеству проведенных осмотров по организациям, проведенным обследованиям за произвольный период времени;
- распределение сотрудников по уровням доступа в программе от оператора до председателя ВК;
- самодостаточность: отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
- наличие сетевой многопользовательской версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;
- наличие справочников - факторов и видов работ по приказу 302н, МКБ10
- возможность ежедневного контроля за проводимыми медосмотрами, что особенно удобно при использовании сетевой версии;
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|Что нового в Медосмотры 302н 1.1.70?
- исправлен сбой, возникающий при обновлении с ранних версий
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