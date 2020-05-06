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5 Медосмотры 302н - программа, которая предназначена для ведения предварительных и периодических медосмотров по Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В программе предусмотрены следующие функции: удобный интерфейс;

два вида журналов: в виде списков сотрудников по организациям и журнала по лицам проходящим медицинский осмотр в течение определенного времени;

автоматизация формирования направления на медицинский осмотр по приказу 302н;

наличие опции автоматической нумерации паспортов здоровья

формирование списка специалистов, обследований, дополнительных противопоказаний в зависимости от выбранных факторов и видов работ;

возможность пакетной обработки лиц, направлений и пр.;

возможность создания направления или направлений по уже существующему, возможность создание копий списков;

возможность формирования счетов (предварительных и окончательных), как индивидуальных по каждому работнику, так и посписочных для организации

печать паспортов здоровья, маршрутных листов, бланков направлений на обследования;

удобная опция печати паспортов в два этапа;

автоматическое создание заключительного акта и таблиц обследований к нему;

отчеты по количеству проведенных осмотров по организациям, проведенным обследованиям за произвольный период времени;

распределение сотрудников по уровням доступа в программе от оператора до председателя ВК;

самодостаточность: отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);

наличие сетевой многопользовательской версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;

наличие справочников - факторов и видов работ по приказу 302н, МКБ10

возможность ежедневного контроля за проводимыми медосмотрами, что особенно удобно при использовании сетевой версии; Что нового в Медосмотры 302н 1.1.70?

исправлен сбой, возникающий при обновлении с ранних версий