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Английский язык с Words для iOS

Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPad

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Описание Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (58.8 Мб) Скриншоты Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Words – лучшее приложение для изучения английских слов, созданное специально для вашего iPhone и iPad. Программа позволяет легко изучить английский с помощью увлекательных тренировок в игровой форме, в которые хочется играть снова и снова. Каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка, создавая всесторонний опыт. С помощью приложения вы сможете очень быстро запоминать новые слова и легко проверять свои знания, тренировать правописание и восприятие слов на слух.

Уникальный алгоритм улучшает процесс обучения, используя проверенные методы из области исследования памяти. Words адаптируется индивидуально к вам, избирательно повторяет слова, с которыми у вас были проблемы в прошлом. Завершая уроки и играя в игры, вы будете набирать опыт, переходить на более высокие уровни и коллекционировать награды.

26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые интересны для вас сейчас: человек, еда, транспорт, здоровье, дом, спорт, природа, одежда, деньги и др. Также словарь содержит полный список неправильных глаголов и фразовых глаголов.

Приложение превосходно подойдет для людей с любым уровнем знания английского языка от начинающего до продвинутого!

Особенности программы:

  • 8 уникальных тренировок, каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка;
  • Возможность добавления своих уроков и слов.
  • Более 8000 слов, разбитых на 330 уроков.
  • 26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые актуальны для вас сейчас.
  • Каждый урок рассчитан на один день и содержит до 25 слов.
  • Поиск слов по урокам.
  • Встроенный англо-русский словарь на 40000 слов.
  • Не требуется доступ к интернету! Заниматься можно где угодно!
  • Все слова озвучены, снабжены примерами и картинками;
  • Напоминания о занятиях.
  • Уникальный алгоритм, составляющий индивидуальную программу подбора слов на повторение для более быстрого запоминания!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Английский язык с Words
Английский язык с Words
Английский язык с Words
Английский язык с Words
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 261
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Английский язык с Words

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