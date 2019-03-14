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Английский язык с Words 4.8 для iPhone, iPad
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Words – лучшее приложение для изучения английских слов, созданное специально для вашего iPhone и iPad. Программа позволяет легко изучить английский с помощью увлекательных тренировок в игровой форме, в которые хочется играть снова и снова. Каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка, создавая всесторонний опыт. С помощью приложения вы сможете очень быстро запоминать новые слова и легко проверять свои знания, тренировать правописание и восприятие слов на слух.
Уникальный алгоритм улучшает процесс обучения, используя проверенные методы из области исследования памяти. Words адаптируется индивидуально к вам, избирательно повторяет слова, с которыми у вас были проблемы в прошлом. Завершая уроки и играя в игры, вы будете набирать опыт, переходить на более высокие уровни и коллекционировать награды.
26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые интересны для вас сейчас: человек, еда, транспорт, здоровье, дом, спорт, природа, одежда, деньги и др. Также словарь содержит полный список неправильных глаголов и фразовых глаголов.
Приложение превосходно подойдет для людей с любым уровнем знания английского языка от начинающего до продвинутого!
Особенности программы:
- 8 уникальных тренировок, каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка;
- Возможность добавления своих уроков и слов.
- Более 8000 слов, разбитых на 330 уроков.
- 26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые актуальны для вас сейчас.
- Каждый урок рассчитан на один день и содержит до 25 слов.
- Поиск слов по урокам.
- Встроенный англо-русский словарь на 40000 слов.
- Не требуется доступ к интернету! Заниматься можно где угодно!
- Все слова озвучены, снабжены примерами и картинками;
- Напоминания о занятиях.
- Уникальный алгоритм, составляющий индивидуальную программу подбора слов на повторение для более быстрого запоминания!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Английский язык с Words
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