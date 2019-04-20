Web Tools - многофункциональный инструмент для управления вашими сайтами. С помощью приложения можно работать с файлами, следить за стабильностью своих сайтов, управлять сервером и тестировать новые функции.

Приложение включает в себя:

Утилиту для HTTP тестов

Reachability - Проверка доступности сайтов по ip адресу

Тестирование скорости интернет соединения

Приложение обеспечивает доступ к наиболее востребованным утилитам, которые сетевые администраторы и веб-разработчики используют на своих компьютерах. Программа обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы сможете за считанные минуты настроить свой сайт и проверить его стабильность.

Приложение постоянно совершенствуется, разработчики учитывают отзывы клиентов и меняют свой продукт, предлагая новые, более удобные и функциональные версии.