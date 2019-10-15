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LogDog: Мобильная Безопасность для iOS

LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPad

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Описание LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (74.8 Мб) Скриншоты LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о LogDog: Мобильная Безопасность 5.4.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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LogDog — мобильная система безопасности для ваших онлайн-аккаунтов. Это служба безопасности Интернета, которая немедленно направляет вам оповещение о любой подозрительной деятельности в ваших аккаунтах, чтобы вы сразу же смогли принять меры и защитить свою конфиденциальность.

Приложение постоянно проверяет ваши аккаунты и контролирует место и время входа в них, число сообщений и другие различные параметры. Если приложение обнаруживает что-нибудь необычное, например, попытку кражи личных данных, оно немедленно предупреждает вас, чтобы вы смогли предотвратить взлом.

Программа безопасности защищает вашу конфиденциальность во всех основных аккаунтах:

  • Facebook.
  • Dropbox.
  • Gmail.
  • Evernote.
  • Twitter.
  • Yahoo!.
  • Linkedin.
  • Slack.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

LogDog: Мобильная Безопасность
LogDog: Мобильная Безопасность
LogDog: Мобильная Безопасность
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе LogDog: Мобильная Безопасность

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