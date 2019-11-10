Dr.Web Mobile Control Center - удобный инструмент для администрирования антивирусной сети.

Подключение Мобильного центра управления Dr.Web к серверу Dr.Web осуществляется на основе учетных данных администратора антивирусной сети, в том числе по зашифрованному протоколу.

Особенности приложения:

Управление репозиторием Dr.Web Сервера:

• просмотр состояния продуктов в репозитории;

• запуск обновления репозитория из Всемирной системы обновлений Dr.Web.

Управление станциями, на которых обновление антивирусного ПО завершилось с ошибками:

• отображение сбойных станций;

• обновление компонентов на сбойных станциях.

Отображение статистики о состоянии антивирусной сети:

• количество станций, зарегистрированных на Сервере Dr.Web, и их текущий статус (в сети/не в сети);

• статистика заражений защищаемых станций.

Управление новыми станциями, ожидающими подключения к Серверу Dr.Web:

• подтверждение доступа;

• отклонение станций.

Управление антивирусными компонентами, установленными на станциях антивирусной сети:

• запуск быстрого или полного сканирования для выбранных станций или для всех станций выбранных групп;

• настройка реакции Сканера Dr.Web на обнаружение вредоносных объектов;

• просмотр и управление файлами из Карантина на выбранной станции или всех станциях выбранной группы.

Управление станциями и группами:

• просмотр настроек;

• просмотр и управление составом компонентов антивирусного пакета;

• удаление;

• отправка сообщений произвольного содержания на станции;

• перезагрузка станций под управлением ОС Windows;

• добавление в список избранного для быстрого доступа.

Поиск станций и групп в антивирусной сети по различным параметрам: имя, адрес, ID.

Просмотр и управление сообщениями о важных событиях в антивирусной сети посредством интерактивных Push-уведомлений:

• отображение всех уведомлений на Сервере Dr.Web;

• задание реакций на события уведомлений;

• поиск уведомлений по заданным параметрам фильтра;

• удаление уведомлений;

• исключение автоматического удаления уведомлений.