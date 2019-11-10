Dr.Web Mobile Control Center - удобный инструмент для администрирования антивирусной сети.
Подключение Мобильного центра управления Dr.Web к серверу Dr.Web осуществляется на основе учетных данных администратора антивирусной сети, в том числе по зашифрованному протоколу.
Особенности приложения:
- Управление репозиторием Dr.Web Сервера:
• просмотр состояния продуктов в репозитории;
• запуск обновления репозитория из Всемирной системы обновлений Dr.Web.
- Управление станциями, на которых обновление антивирусного ПО завершилось с ошибками:
• отображение сбойных станций;
• обновление компонентов на сбойных станциях.
- Отображение статистики о состоянии антивирусной сети:
• количество станций, зарегистрированных на Сервере Dr.Web, и их текущий статус (в сети/не в сети);
• статистика заражений защищаемых станций.
- Управление новыми станциями, ожидающими подключения к Серверу Dr.Web:
• подтверждение доступа;
• отклонение станций.
- Управление антивирусными компонентами, установленными на станциях антивирусной сети:
• запуск быстрого или полного сканирования для выбранных станций или для всех станций выбранных групп;
• настройка реакции Сканера Dr.Web на обнаружение вредоносных объектов;
• просмотр и управление файлами из Карантина на выбранной станции или всех станциях выбранной группы.
- Управление станциями и группами:
• просмотр настроек;
• просмотр и управление составом компонентов антивирусного пакета;
• удаление;
• отправка сообщений произвольного содержания на станции;
• перезагрузка станций под управлением ОС Windows;
• добавление в список избранного для быстрого доступа.
- Поиск станций и групп в антивирусной сети по различным параметрам: имя, адрес, ID.
- Просмотр и управление сообщениями о важных событиях в антивирусной сети посредством интерактивных Push-уведомлений:
• отображение всех уведомлений на Сервере Dr.Web;
• задание реакций на события уведомлений;
• поиск уведомлений по заданным параметрам фильтра;
• удаление уведомлений;
• исключение автоматического удаления уведомлений.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
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