Freeletics Bodyweight для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 110 | Статистика
Размер:33,58 Мб
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Freeletics Bodyweight – это самая эффективная программа фитнес-тренировок, которую легко адаптировать к вашему расписанию, уровню фитнес-подготовки и целям, хотите ли вы сбросить вес, накачать мышцы или просто поддерживать хорошую форму. Присоединяйтесь к 16 миллионам других участников, они поддержат вас общением на каждом из занятий.

Основные возможности:

  • Занятия по 10-30 минут только для снижения массы тела.
  • Никаких тренажеров. Ваш инструмент – только ваше тело. Тренируйтесь где хотите и когда хотите.
  • Более 900 вариантов упражнений охватывают все группы мышц, обеспечивая постоянный и быстрый прогресс.
  • Подходит для всех уровней фитнес-подготовки, от начинающих до подготовленных атлетов.
  • Современные видео-руководства для отличного выполнения упражнений.

Помимо бесплатной версии вы можете приобрести «The Coach», это ваш личный цифровой тренер и на 100% персональный план тренировок в одном приложении:

  • Пройдите фитнес-тест, чтобы узнать свой начальный уровень подготовки.
  • Поставьте себе цели: сбросить вес, накачать мышцы или просто поддерживать хорошую форму.
  • Выберите себе режим занятий: 2, 3, 4 или 5 тренировок в неделю.
  • Получите план занятий на неделю, идеально подходящий для вашего уровня фитнес-подготовки и вашего ритма жизни.
  • Тренер «The Coach» анализирует ваши достижения после каждой тренировки, чтобы гарантировать постоянный и быстрый прогресс.
  • Почувствуйте разницу и удивитесь значительным результатам, достигнутым всего за несколько недель!
  • Можете поделиться с тренером своими впечатлениями после каждой тренировки или сообщать каждую неделю занятий, трудно или легко вам было.
  • Попробуйте вариант «2x2». Перейдите на тренировки в режиме «2x2», и тогда вам понадобится для занятий площадь всего 2 на 2 метра.
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Отзывы о программе Freeletics Bodyweight

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