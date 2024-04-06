Freeletics Bodyweight – это самая эффективная программа фитнес-тренировок, которую легко адаптировать к вашему расписанию, уровню фитнес-подготовки и целям, хотите ли вы сбросить вес, накачать мышцы или просто поддерживать хорошую форму. Присоединяйтесь к 16 миллионам других участников, они поддержат вас общением на каждом из занятий.

Основные возможности:

Занятия по 10-30 минут только для снижения массы тела.

Никаких тренажеров. Ваш инструмент – только ваше тело. Тренируйтесь где хотите и когда хотите.

Более 900 вариантов упражнений охватывают все группы мышц, обеспечивая постоянный и быстрый прогресс.

Подходит для всех уровней фитнес-подготовки, от начинающих до подготовленных атлетов.

Современные видео-руководства для отличного выполнения упражнений.

Помимо бесплатной версии вы можете приобрести «The Coach», это ваш личный цифровой тренер и на 100% персональный план тренировок в одном приложении: