Freeletics Bodyweight для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Freeletics
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 110 | Статистика
|Размер:
|33,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Freeletics Bodyweight – это самая эффективная программа фитнес-тренировок, которую легко адаптировать к вашему расписанию, уровню фитнес-подготовки и целям, хотите ли вы сбросить вес, накачать мышцы или просто поддерживать хорошую форму. Присоединяйтесь к 16 миллионам других участников, они поддержат вас общением на каждом из занятий.
Основные возможности:
- Занятия по 10-30 минут только для снижения массы тела.
- Никаких тренажеров. Ваш инструмент – только ваше тело. Тренируйтесь где хотите и когда хотите.
- Более 900 вариантов упражнений охватывают все группы мышц, обеспечивая постоянный и быстрый прогресс.
- Подходит для всех уровней фитнес-подготовки, от начинающих до подготовленных атлетов.
- Современные видео-руководства для отличного выполнения упражнений.
Помимо бесплатной версии вы можете приобрести «The Coach», это ваш личный цифровой тренер и на 100% персональный план тренировок в одном приложении:
- Пройдите фитнес-тест, чтобы узнать свой начальный уровень подготовки.
- Поставьте себе цели: сбросить вес, накачать мышцы или просто поддерживать хорошую форму.
- Выберите себе режим занятий: 2, 3, 4 или 5 тренировок в неделю.
- Получите план занятий на неделю, идеально подходящий для вашего уровня фитнес-подготовки и вашего ритма жизни.
- Тренер «The Coach» анализирует ваши достижения после каждой тренировки, чтобы гарантировать постоянный и быстрый прогресс.
- Почувствуйте разницу и удивитесь значительным результатам, достигнутым всего за несколько недель!
- Можете поделиться с тренером своими впечатлениями после каждой тренировки или сообщать каждую неделю занятий, трудно или легко вам было.
- Попробуйте вариант «2x2». Перейдите на тренировки в режиме «2x2», и тогда вам понадобится для занятий площадь всего 2 на 2 метра.
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Отзывы о программе Freeletics Bodyweight
Admin
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