Тренировки для дома – программы тренировок на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете накачать мышцы и улучшить форму, даже не выбираясь в тренажерный зал. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании – все упражнения выполняются с собственным весом.

В приложении есть тренировки для пресса, груди, ног, рук, ягодиц и всего тела. Все программы разработаны экспертами. Ни для одной из них не нужно оборудование – забудьте о походах в зал. Тренировки занимают всего несколько минут, но они приведут вас в форму и помогут накачать красивый и сильный пресс дома.

Разминка и растяжка помогут выполнять упражнения максимально эффективно. Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы: