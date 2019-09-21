PowerISO - Программа позволяет создавать, конвертировать, распаковывать, сжимать, редактировать и шифровать образы CD/DVD, а также открывать их с помощью встроенного эмулятора. В PowerISO используется технология компрессии-декомпрессии в реальном времени файлов образов с расширением DAA, что существенно уменьшает размеры файлов образов. Файлы образы можно резать на куски разных размеров и в сжатом виде пересылать с помощью почтовых программ или записывать на другие носители. Самое главное - файлы могу использоваться напрямую без предварительной распаковки. Поддерживается работа со всеми основными форматами образов: ISO, BIN, NRG, CDI, DAA, MDF, BWI, B5I, LCD, CIF, P01, PDI, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D. Имеется встроенный эмулятор CD/DVD-привода. Присутствует возможность создания автозагрузочных файлообразов. Программа встраивается в Windows оболочку, имеет высокую скорость работы, простой и удобный интерфейс.

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и