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PowerISO 7.5
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4.35 из 5, всего оценок - 140
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- Рейтинг программы - 4.35 из 5
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PowerISO - Программа позволяет создавать, конвертировать, распаковывать, сжимать, редактировать и шифровать образы CD/DVD, а также открывать их с помощью встроенного эмулятора.
В PowerISO используется технология компрессии-декомпрессии в реальном времени файлов образов с расширением DAA, что существенно уменьшает размеры файлов образов. Файлы образы можно резать на куски разных размеров и в сжатом виде пересылать с помощью почтовых программ или записывать на другие носители. Самое главное - файлы могу использоваться напрямую без предварительной распаковки.
Поддерживается работа со всеми основными форматами образов: ISO, BIN, NRG, CDI, DAA, MDF, BWI, B5I, LCD, CIF, P01, PDI, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D. Имеется встроенный эмулятор CD/DVD-привода. Присутствует возможность создания автозагрузочных файлообразов. Программа встраивается в Windows оболочку, имеет высокую скорость работы, простой и удобный интерфейс.
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|Что нового в PowerISO 7.5?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе PowerISO
Андрій про PowerISO 6.2 [26-05-2015]
Программе по 10-бальной шкале ставлю 2.
Во-первых, на офф-сайте не указано, что она платная. Только после скачивания инсталятора и завершенной установки при запуске программы во всплывающем окне вам сообщат, что программу нужно купить.ъ
Во-вторых, изменяет домашнюю страницу и поисковик в браузере. Как же меня это задолбало! Неужели эти идиоты думают, что если они насильно мне впарят какойто ресурс в браузер - то я им начну пользоваться? Я лишь потрачу лишнее время на его удаление и еще больше возненавижу, и даже если мне когда нибуть понадобится их продукция/услуга - я осозанно выберу другую компанию.
14 | 3 | Ответить
Znatok в ответ Андрій про PowerISO 6.3 [22-07-2015]
"гуляй" по акционным сайтам, где раздаются программы со 100% скидкой. Три таких я знаю.
3 | 15 | Ответить
Джейми в ответ Андрій про PowerISO 6.9 [06-07-2017]
Андрiй, да уж обосрать программу, Вы мастер, вот только лжете. Про то, что программа платная написано везде, где только можно. Но это, кстати, не мешает мне ей пользоваться. Во вторых, в том, что у Вас что-то появилось в браузерах - виноваты ВЫ и ТОЛЬКО ВЫ. У меня ничего нет. Как и у многих других людей.
P.S - чтобы не было всякой фигни, смотрите что и откуда вы скачиваете. А во время установки снимайте все лишние галочки, чтобы не соглашаться на установку недоброжелательного ПО. Удачи _)
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Алексей про PowerISO 6.1 [13-01-2015]
согласен с Машей, не смог открыть img с которым я уже довольно плодотворно работал на другой программе. Фаил полностью рабочий, проверял.
| 3 | Ответить
Maestro про PowerISO 5.2 [05-07-2012]
Незаменима при работе с образами дисков, в отличие от UltraISO - Имеет вид-СПИСОК, незаменима при редактировании образов с большим количеством файлов. Например, образов установки WinXP (большое количество файлов в папке i386 приводит к мукам при ипользовании UltpaISO)
В остальном - тоже замечательна!
Программа -super !!!
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Portes про PowerISO 5.2 [03-07-2012]
Хорошая программа. По возможностям не уступает всем известной UltraISO
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KLaas про PowerISO 4.9 [20-01-2012]
отличная прога пользуюсь только ею уже на протяжении 3 лет.простая,удобная
.проблем с емуляцией никогда не было.всем советую
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