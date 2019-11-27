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BrewMate 1.50
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.75 из 5
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BrewMate это бесплатный калькулятор рецептов пива, который позволяет автоматически рассчитать начальную и конечную плотность, цвет, горечь, крепость и другие показатели необходимые домашнему пивовару для варки вкусного пива.
Приложение в полной мере подойдет новичку в домашнем пивоварении. Программа очень проста в использовании, имеет дружественный, интуитивно-понятный интерфейс.
Особенности:
- Расчет основных параметров: начальная/конечная плотность, цвет, горечь, крепость и т.д.
- Составление схемы затирания солода.
- Расчет воды для затирания и "промывки" солода.
- Расчет Кройзена. Карбонизации пивным суслом (праймер).
- Расчет доведения сусла до нужной начальной плотности доливом воды, либо кипячением.
- Преобразование показаний ареометра.
- Определение стиля пива по полученным параметрам (НП, КП, IBU, SRM,..).
- Адаптация любого рецепта, под необходимой объем партии.
- Вывод на печать готового рецепта.
- Экспорт рецепта в web-документ.
- Поддержка рецептов Beerduino.
- Содержит базу данных солодов, хмеля, дрожжей, прочих ингредиентов.
- Папка "recipes" содержит файлы рецептов.
- Открыт доступ к on-line базе данных рецептов.
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