BrewMate для Windows

BrewMate 1.50

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Описание BrewMate 1.50Описание   Скачать BrewMate 1.50СКАЧАТЬ (2,08 Мб) Скриншоты BrewMate 1.50Скриншоты (1)   Статистика BrewMate 1.50Статистика   Отзывы о BrewMate 1.50Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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BrewMate это бесплатный калькулятор рецептов пива, который позволяет автоматически рассчитать начальную и конечную плотность, цвет, горечь, крепость и другие показатели необходимые домашнему пивовару для варки вкусного пива.

Приложение в полной мере подойдет новичку в домашнем пивоварении. Программа очень проста в использовании, имеет дружественный, интуитивно-понятный интерфейс.

Особенности:

  • Расчет основных параметров: начальная/конечная плотность, цвет, горечь, крепость и т.д.
  • Составление схемы затирания солода.
  • Расчет воды для затирания и "промывки" солода.
  • Расчет Кройзена. Карбонизации пивным суслом (праймер).
  • Расчет доведения сусла до нужной начальной плотности доливом воды, либо кипячением.
  • Преобразование показаний ареометра.
  • Определение стиля пива по полученным параметрам (НП, КП, IBU, SRM,..).
  • Адаптация любого рецепта, под необходимой объем партии.
  • Вывод на печать готового рецепта.
  • Экспорт рецепта в web-документ.
  • Поддержка рецептов Beerduino.
  • Содержит базу данных солодов, хмеля, дрожжей, прочих ингредиентов.
  • Папка "recipes" содержит файлы рецептов.
  • Открыт доступ к on-line базе данных рецептов.
BrewMate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 307
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе BrewMate

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