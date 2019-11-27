BrewMate это бесплатный калькулятор рецептов пива, который позволяет автоматически рассчитать начальную и конечную плотность, цвет, горечь, крепость и другие показатели необходимые домашнему пивовару для варки вкусного пива.

Приложение в полной мере подойдет новичку в домашнем пивоварении. Программа очень проста в использовании, имеет дружественный, интуитивно-понятный интерфейс.

Особенности: