Триумф для Windows

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Оценка: 3.99/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:V2.0 (3.63.121) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Складской учет - Торговля
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 479 | Статистика
Размер:1.9 Мб
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Триумф скриншот № 1

Триумф - программа предназначена для оперативного учета товара и денег. Можно вести учет в магазине или любой торговой точке, контролировать долги, остатки товара, вести учет продаж и поступления товара, расход денег и поступление денег. Вы сможете контролировать продавцов в магазине или на рынке.

Основные возможности:

  • Возожность в любой момент узнать объем продаж товара, группы товаров за любой период времени.
  • Просмотр движения товара в поступлении и продаже.
  • Печать ценников, прайс-листов, остатков товаров, новых счетов-фактур, накладных, приходных и расходных кассовых ордеров, новых книг продаж и покупок.
  • И многое другое.
Что нового в Триумф V2.0 (3.63.121)?
  • Упрощен процесс регистрации программы.
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Отзывы о программе Триумф

Максим про ТриумфV2.0 3.63.119 [06-06-2021]

Не бесплатная, скорее всего демка, постоянно требует код
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