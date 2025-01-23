Триумф - программа предназначена для оперативного учета товара и денег. Можно вести учет в магазине или любой торговой точке, контролировать долги, остатки товара, вести учет продаж и поступления товара, расход денег и поступление денег. Вы сможете контролировать продавцов в магазине или на рынке.

Основные возможности: