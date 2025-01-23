Триумф для Windows
|Оценка:
|3.99/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|V2.0 (3.63.121) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ЛинкСофт+
|Категории:
|Складской учет - Торговля
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 479 | Статистика
|Размер:
|1.9 Мб
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Триумф - программа предназначена для оперативного учета товара и денег. Можно вести учет в магазине или любой торговой точке, контролировать долги, остатки товара, вести учет продаж и поступления товара, расход денег и поступление денег. Вы сможете контролировать продавцов в магазине или на рынке.
Основные возможности:
- Возожность в любой момент узнать объем продаж товара, группы товаров за любой период времени.
- Просмотр движения товара в поступлении и продаже.
- Печать ценников, прайс-листов, остатков товаров, новых счетов-фактур, накладных, приходных и расходных кассовых ордеров, новых книг продаж и покупок.
- И многое другое.
- Упрощен процесс регистрации программы.
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Отзывы о программе Триумф
Максим про ТриумфV2.0 3.63.119 [06-06-2021]
Не бесплатная, скорее всего демка, постоянно требует код
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