200 Отжиманий с нуля для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Power Ups
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 680 | Статистика
|Размер:
|9.19 Мб
|СКАЧАТЬ
200 Отжиманий с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество отжиманий, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы, укрепить суставы, а также помогает наладить согласованную работу мышц верхней части тела с мышцами средней и нижней частей тела. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.
Классические отжимания защищают суставы и развивают естественную практическую силу, необходимую не только для тренировочного зала, но и для обычной жизни. Именно поэтому отжимания — упражнения номер один для наращивания мускулов и силы.
Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 200 отжиманий за раз!
- Поддержка 14 Андроида.
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