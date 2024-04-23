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200 Отжиманий с нуля для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 680 | Статистика
Размер:9.19 Мб
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200 Отжиманий с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество отжиманий, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы, укрепить суставы, а также помогает наладить согласованную работу мышц верхней части тела с мышцами средней и нижней частей тела. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.

Классические отжимания защищают суставы и развивают естественную практическую силу, необходимую не только для тренировочного зала, но и для обычной жизни. Именно поэтому отжимания — упражнения номер один для наращивания мускулов и силы.

Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 200 отжиманий за раз!

Что нового в 200 Отжиманий с нуля 3.6.9?
  • Поддержка 14 Андроида.
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Отзывы о программе 200 Отжиманий с нуля

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