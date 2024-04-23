200 Отжиманий с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество отжиманий, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы, укрепить суставы, а также помогает наладить согласованную работу мышц верхней части тела с мышцами средней и нижней частей тела. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.

Классические отжимания защищают суставы и развивают естественную практическую силу, необходимую не только для тренировочного зала, но и для обычной жизни. Именно поэтому отжимания — упражнения номер один для наращивания мускулов и силы.

Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 200 отжиманий за раз!