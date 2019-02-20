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Битва Гениев: Викторина онлайн для iOS

Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPad

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Описание Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (253.54 Мб) Скриншоты Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Битва Гениев: Викторина онлайн 3.5.5 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Битва Гениев: Викторина онлайн - отличная образовательная викторина с элементами RPG. Играйте с друзьями онлайн и отвечайте на десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику (Спорт, Искусство, География, Наука, История).

Также не стоит забывать развивать навыки своего персонажа и усиливать их с помощью более чем 150 предметов. Развивайте своего героя, получайте уровни, прокачивайте навыки и соревнуйтесь с другими игроками со всего мира!

Особенности приложения:

  • Возможность играть с друзьями онлайн.
  • Десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику.
  • Возможность выбрать одного из 15 исторических персонажей, которые изменили мир.
  • Прокачка навыков своего персонажа и возможность усиливать их с помощью более чем 150 предметов.
  • Уникальный игровой баланс, при котором физик и поэт могут сражаться на равных.
  • Таблица лидеров.
  • Встроенный игровой чат.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Битва Гениев: Викторина онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 59
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Битва Гениев: Викторина онлайн

Олег про Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для iPhone, iPad [19-07-2018]

Игра пушка, можно норм убить время с пользой!)
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