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5 Битва Гениев: Викторина онлайн - отличная образовательная викторина с элементами RPG. Играйте с друзьями онлайн и отвечайте на десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику (Спорт, Искусство, География, Наука, История). Также не стоит забывать развивать навыки своего персонажа и усиливать их с помощью более чем 150 предметов. Развивайте своего героя, получайте уровни, прокачивайте навыки и соревнуйтесь с другими игроками со всего мира! Особенности приложения: Возможность играть с друзьями онлайн.

Десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику.

Возможность выбрать одного из 15 исторических персонажей, которые изменили мир.

Прокачка навыков своего персонажа и возможность усиливать их с помощью более чем 150 предметов.

Уникальный игровой баланс, при котором физик и поэт могут сражаться на равных.

Таблица лидеров.

Встроенный игровой чат. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Битва Гениев: Викторина онлайн для Android