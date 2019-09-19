Calcohol для iOS

Calcohol для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание Calcohol для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать Calcohol для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты Calcohol для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (5)   Статистика Calcohol для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о Calcohol для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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Calcohol - приложение представляет собой набор необходимых инструментов для приготовления спиртных напитков.

Список основных функций:

  • Разбавление спирта – вычисление необходимого объема воды, для уменьшения крепости имеющегося алкоголя до желаемого значения.
  • Смесь Спирта по Объему – определение параметров смеси двух растворов спирта по их объему.
  • Смесь Спирта по Массе – определение параметров смеси двух растворов спирта по их массе.
  • Температура Смеси Жидкостей – определение общей температуры при смешивании двух растворов.
  • Охлаждение Жидкости – определение объема холодной жидкости, необходимой для остужения имеющийся горячей.
  • Время Нагрева – расчёт времени нагрева заданного объема жидкости.
  • Кипение – определение температуры кипения при заданном давлении. В телефонах iPhone 6 и более поздних моделей (кроме SE), есть возможность автоматического определения давления по барометру.
  • Расчет Мощности ТЭНа – определение необходимого напряжения, для желаемой мощности нагревательного элемента.
  • Создать Напиток – смешивание имеющегося алкоголя с водой и сахаром, для получения напитка по рецепту в заданных пропорциях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Calcohol
Calcohol
Calcohol
Calcohol
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Calcohol

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