Экзамен ГИБДД РФ для Windows

Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0

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Описание Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0Описание   Скачать Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0СКАЧАТЬ (28,78 Мб) Скриншоты Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0Скриншоты (1)   Статистика Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0Статистика   Отзывы о Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0Отзывы (5)  
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Экзамен ГИБДД РФ - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов для подготовки к квалификационному экзамену ГИБДД на получение водительского удостоверения.

Возможности программы:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность ограничения по времени.

Облегченная версия без деления по темам и выбора режима тестирования. На сайте присутствует также полная версия программы.

Что нового в Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0?
  • Исправлено несоответствие картинок и вопросов, изменена цветовая гамма теста, изменено обновление до версии PRO, обновленая регистрационная информация.
Скриншоты Экзамен ГИБДД РФ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 1 253
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Обучающий софт
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Отзывы о программе Экзамен ГИБДД РФ

Владимир про Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1 [01-01-2019]

Программа на win 10 не работает
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Валерий про Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1 [29-12-2018]

К сожалению не запускается. Пишет, что идёт инициализация базы и всё, на экране появляется картинка на 0,1 секунды.
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Арамис про Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1 [11-12-2018]

Если пустышка,почему автор добавленной программы все еще молчит,хоть-бы отписался,да и вообще стоит качать программу или нет?
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viksem про Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1 [10-12-2018]

Пустышка. Скачивается,инсталлируется, а внутри - пусто
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дмитрий в ответ viksem про Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1 [19-12-2018]

мы не верили но проверили, это точно не работает.
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