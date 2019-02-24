Экзамен ГИБДД РФ - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов для подготовки к квалификационному экзамену ГИБДД на получение водительского удостоверения.
Возможности программы:
Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
Вопросы по безопасности движения.
Вопросы по правовым основам движения.
Все вопросы взяты с официальных сайтов.
Качественные иллюстрации.
Возможность ограничения по времени.
Облегченная версия без деления по темам и выбора режима тестирования. На сайте присутствует также полная версия программы.
Что нового в Экзамен ГИБДД РФ 2019.2.0?
Исправлено несоответствие картинок и вопросов, изменена цветовая гамма теста, изменено обновление до версии PRO, обновленая регистрационная информация.