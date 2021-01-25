Отзывы о программе Билеты ПДД России

Виктор

Коллективу авторов экзаменационных

билетов для приема теоретических экзаменов

на право управления транспортными средствами

господам:

А.Ю.Якимову , Г.Г.Громоковскому и др.

Ответственному редактору А.А.Кулешову

Заместителю начальника ГУОБДД России

Генерал-майору полиции В.В.Кузину

от автолюбителей РФ



Коллективное письмо



Выражаем огромную благодарность издательскому центру «Рецепт –Холдинг» за это пособие. Отличная

полиграфия, удобство пользования.

К коллективу авторов, редактору и господину генералу хочется обратиться с просьбой подкорректировать

некоторые ответы на экзаменационные вопросы.



Билет 25,вопрос 19:

Как зависит величина тормозного пути т.с. от СКОРОСТИ движения?

Ваш ответ 3 : увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.

Ваша аннотация к ответу : тормозной путь зависит от СКОРОСТИ движения и др.параметров. Так, величина тормозного пути прямо пропорциональна КВАДРАТУ СКОРОСТИ движения.

Да и пусть она пропорциональна. Спидометр показывает СКОРОСТЬ. Именно от неё зависит тормозной путь. Конечно, он зависит и от её квадрата, куба, четвертой, пятой и т.д. степеней.

Но зачем забивать людям голову этой квадратурой, если первая фраза в вашей же аннотации гласит:

«тормозной путь зависит от СКОРОСТИ…»,и это знает любой водитель? А ваша квадратура вводит экзаменуемого в заблуждение, и нажимается неправильный ответ.

Это провокация при сдаче экзамена.



Билет 37,вопрос 19:

С увеличением СКОРОСТИ движения на повороте величина центробежной силы:

Ваш ответ 3 : увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.

Ваша аннотация к ответу : …при увеличении СКОРОСТИ движения т.с. центробежная сила увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.

Да и пусть она увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ. Спидометр показывает СКОРОСТЬ.

Именно от неё зависит центробежная сила. Конечно, она зависит и от её квадрата, куба, четвертой, пятой и т.д. степеней .

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Абсолютная величина центробежной силы вычисляется по формуле : F = M*V /R

М-масса т.с.

V –скорость т.с.

R- радиус поворота

Да, она вычисляется через квадрат скорости. Но нас не интересует её абсолютная величина, при которой мы вылетим в кювет. Нам важно знать, что все беды от СКОРОСТИ .

Тот же случай, что и в билете №25 . На таких дилетански (или специально)составленных вопросах и режутся экзаменуемые, созреваемые к платной пересдаче .

Кстати, Билет 33,вопрос 19:Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы ,возникающей на повороте

Ваш ответ: снижение СКОРОСТИ движения

Ваша аннотация к ответу : центробежная сила увеличивается при увеличении СКОРОСТИ движения…

Всё-таки, при увеличении СКОРОСТИ а не пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ, как в билетах 37 и 25.

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