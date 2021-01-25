Билеты ПДД России для Windows
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 433
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MCA
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|11 / 136 109 | Статистика
|Размер:
|133,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Билеты ПДД России - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов для подготовки к квалификационному экзамену ГИБДД на получение водительского удостоверения.
Вопросы обновляются по мере внесения изменений в действующее законодательство.
Возможности:
- Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
- Вопросы по безопасности движения.
- Вопросы по правовым основам движения.
- Все вопросы взяты с официальных сайтов.
- Качественные иллюстрации.
- Возможность ограничения по времени.
Обратите внимание, что программа абсолютно бесплатна, регистрационный ключ вы можете получить на сайте разработчиков - http://pddby.org/buy.html
- обновление тестового движка программы
- отказ от использования Flash
- исправления согласно изменений в законодательстве
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Отзывы о программе Билеты ПДД России
Назидатель про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.2.0 [18-03-2020]
Что нам надо:
- Вопросы как на тестах в ГИБДД
- Комментарии к правильным ответам
- Возможность решения в разных режимах
- Отсутствие стороннего ПО
- Своевременное обновление информации
- Малая цена
Что имеем?
Всё перечисленное и бесплатно!
Грех жаловаться
Надо пользоваться
4 | | Ответить
Препод про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.2.0 [18-03-2020]
Виктор про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.2.0 [27-01-2020]
Коллективу авторов экзаменационных
билетов для приема теоретических экзаменов
на право управления транспортными средствами
господам:
А.Ю.Якимову , Г.Г.Громоковскому и др.
Ответственному редактору А.А.Кулешову
Заместителю начальника ГУОБДД России
Генерал-майору полиции В.В.Кузину
от автолюбителей РФ
Коллективное письмо
Выражаем огромную благодарность издательскому центру «Рецепт –Холдинг» за это пособие. Отличная
полиграфия, удобство пользования.
К коллективу авторов, редактору и господину генералу хочется обратиться с просьбой подкорректировать
некоторые ответы на экзаменационные вопросы.
Билет 25,вопрос 19:
Как зависит величина тормозного пути т.с. от СКОРОСТИ движения?
Ваш ответ 3 : увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.
Ваша аннотация к ответу : тормозной путь зависит от СКОРОСТИ движения и др.параметров. Так, величина тормозного пути прямо пропорциональна КВАДРАТУ СКОРОСТИ движения.
Да и пусть она пропорциональна. Спидометр показывает СКОРОСТЬ. Именно от неё зависит тормозной путь. Конечно, он зависит и от её квадрата, куба, четвертой, пятой и т.д. степеней.
Но зачем забивать людям голову этой квадратурой, если первая фраза в вашей же аннотации гласит:
«тормозной путь зависит от СКОРОСТИ…»,и это знает любой водитель? А ваша квадратура вводит экзаменуемого в заблуждение, и нажимается неправильный ответ.
Это провокация при сдаче экзамена.
Билет 37,вопрос 19:
С увеличением СКОРОСТИ движения на повороте величина центробежной силы:
Ваш ответ 3 : увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.
Ваша аннотация к ответу : …при увеличении СКОРОСТИ движения т.с. центробежная сила увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ.
Да и пусть она увеличивается пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ. Спидометр показывает СКОРОСТЬ.
Именно от неё зависит центробежная сила. Конечно, она зависит и от её квадрата, куба, четвертой, пятой и т.д. степеней .
2
Абсолютная величина центробежной силы вычисляется по формуле : F = M*V /R
М-масса т.с.
V –скорость т.с.
R- радиус поворота
Да, она вычисляется через квадрат скорости. Но нас не интересует её абсолютная величина, при которой мы вылетим в кювет. Нам важно знать, что все беды от СКОРОСТИ .
Тот же случай, что и в билете №25 . На таких дилетански (или специально)составленных вопросах и режутся экзаменуемые, созреваемые к платной пересдаче .
Кстати, Билет 33,вопрос 19:Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы ,возникающей на повороте
Ваш ответ: снижение СКОРОСТИ движения
Ваша аннотация к ответу : центробежная сила увеличивается при увеличении СКОРОСТИ движения…
Всё-таки, при увеличении СКОРОСТИ а не пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ, как в билетах 37 и 25.
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Семен Иванович в ответ Виктор про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.2.0 [18-03-2020]
Зачем забивать формулами?
А ведь это очень даже важно!
Если упростить формулу:
В два раза скинешь скорость на сухом покрытии-
В четыре раза меньше занесёт!
Таким образом делается акцент на
Снижение скорости в повороте!
Чем выставлять претензии к тестам-
Советую подучить физику за 6 класс.
Есть даже в Википедии : ru.wikipedia.org/wiki/Сила инерции
А там сочините свои собственные тесты- продвинете их в ГИБДД
Удачи!
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Василий про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.2.0 [25-03-2019]
Алексей про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.1.1 [09-12-2018]
не запускается программа, мне кажется лажа а не прога
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