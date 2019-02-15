OlympTrade для Android

OlympTrade 4.2.9 для Android

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Описание OlympTrade 4.2.9 для AndroidОписание   Скачать OlympTrade 4.2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (20,53 Мб) Скриншоты OlympTrade 4.2.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика OlympTrade 4.2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о OlympTrade 4.2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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OlympTrade - профессиональная платформа для трейдинга, которая предоставляет доступ не только к финансовым рынкам, но и к образовательным материалам и научит вас зарабатывать на изменении цен, что делает приложение полезным как профессионалам, так и новичкам. Присутствует быстрая регистрация, учебный счет, интерактивные графики и технические индикаторы.

Ключевые особенности:

  • Высокая скорость исполнения сделок, получение котировок в режиме реального времени и точные сигналы.
  • Возможность торговать на финансовых активах, анализировать графики, устанавливать время сделок и направление движения цены.
  • Возможность полного мониторинга портфеля инвестиций и анализа рисков.
  • Наличие бесплатного учебного счета, позволяющий без вложений собственных средств свободно совершать сделки и пользоваться круглосуточной технической поддержкой.
  • Служба технической поддержки OlympTrade 24/7.
  • Обучающие курсы, вебинары по торговым стратегиям и техническим индикаторам.
Скриншоты OlympTrade:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex, трейдинг
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Отзывы о программе OlympTrade

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