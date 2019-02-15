OlympTrade - профессиональная платформа для трейдинга, которая предоставляет доступ не только к финансовым рынкам, но и к образовательным материалам и научит вас зарабатывать на изменении цен, что делает приложение полезным как профессионалам, так и новичкам. Присутствует быстрая регистрация, учебный счет, интерактивные графики и технические индикаторы.
Ключевые особенности:
Высокая скорость исполнения сделок, получение котировок в режиме реального времени и точные сигналы.
Возможность торговать на финансовых активах, анализировать графики, устанавливать время сделок и направление движения цены.
Возможность полного мониторинга портфеля инвестиций и анализа рисков.
Наличие бесплатного учебного счета, позволяющий без вложений собственных средств свободно совершать сделки и пользоваться круглосуточной технической поддержкой.
Служба технической поддержки OlympTrade 24/7.
Обучающие курсы, вебинары по торговым стратегиям и техническим индикаторам.