MetaTrader для Android

MetaTrader 5_500.1780 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MetaTrader 5_500.1780 для AndroidОписание   Скачать MetaTrader 5_500.1780 для AndroidСКАЧАТЬ (7,67 Мб) Скриншоты MetaTrader 5_500.1780 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика MetaTrader 5_500.1780 для AndroidСтатистика   Отзывы о MetaTrader 5_500.1780 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MetaTrader - торговая платформа для мобильного интернет-трейдинга на Форексе и фондовых рынках, с помощью которого можно с легкостью подключаться к серверам брокерских компаний, получать котировки акций и валют, анализировать рынок с помощью графиков и технических индикаторов, совершать сделки и просматривать историю торговых операций.

Поддерживается торговля одним касанием прямо с графика или стакана цен. В приложении удобно изучать котировки валютных пар и биржевых инструментов с использованием 30 встроенных индикаторов и 24 аналитических объектов.

Ключевые особенности:

  • Котировки в режиме реального времени для фондовых рынков и Форекс.
  • Полный набор торговых ордеров, включая отложенные ордера.
  • Стакан цен (Level II) с глубиной рынка до 32 строк.
  • Все типы торговых операций.
  • Подробная торговая история в режиме онлайн.
  • Быстрое переключение между торговыми инструментами на графиках.
  • Звуковые уведомления для более удобной торговли.
  • Настройка цветовой схемы графиков по инструментам Форекс-рынка и акциям.
  • Торговые уровни для просмотра цен отложенных ордеров и значений SL и TP на графике.
  • Бесплатные финансовые новости — десятки материалов ежедневно.
  • Возможность переписки в чате с любым зарегистрированным трейдером на MQL5.community.
  • Поддержка push-уведомлений из десктопного MetaTrader 5 и сервисов MQL5.community.
  • Интерактивные графики котировок по Форекс-инструментам и акциям с масштабированием и прокруткой в режиме реального времени.
  • 30 самых популярных технических индикаторов среди трейдеров.
  • 24 аналитических объекта: линии, каналы, геометрические фигуры и инструменты Ганна, Фибоначчи и Эллиотта.
  • 9 временных периодов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN.
  • 3 типа графиков для удобной торговли: бары, японские свечи и ломаная линия.
MetaTrader
MetaTrader
MetaTrader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex, трейдинг
ТОП-сегодня раздела "Forex, трейдинг"
 

Forex Calendar 4.5 для Android

Forex Calendar - при помощи этой программы вы всегда будете в курсе событий, происходящих в мировой экономике. Вы сможете установить сигналы, которые будут

OlympTrade 4.2.9 для Android

Удобное в использовании Android-приложение, благодаря которому можно легко торговать на финансовых активах, анализировать графики, устанавливать время сделок и

MMCIS aTrader 1.20 для Android

MMCIS aTrader — мобильный терминал для Android. С его помощью вы получите доступ на финансовые рынки и сможете совершать торговые операции из любой точки мира!

IQ Option 2.0.8 для Android

IQ Option - отличная платформа по торговле бинарными опционами прямо с Вашего Android-устройства

скачать Adguard

Отзывы о программе MetaTrader

Admin

Отзывов о программе MetaTrader 5_500.1780 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 