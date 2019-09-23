MetaTrader - торговая платформа для мобильного интернет-трейдинга на Форексе и фондовых рынках, с помощью которого можно с легкостью подключаться к серверам брокерских компаний, получать котировки акций и валют, анализировать рынок с помощью графиков и технических индикаторов, совершать сделки и просматривать историю торговых операций.

Поддерживается торговля одним касанием прямо с графика или стакана цен. В приложении удобно изучать котировки валютных пар и биржевых инструментов с использованием 30 встроенных индикаторов и 24 аналитических объектов.

Ключевые особенности: