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MetaTrader 5_500.1780 для Android
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MetaTrader - торговая платформа для мобильного интернет-трейдинга на Форексе и фондовых рынках, с помощью которого можно с легкостью подключаться к серверам брокерских компаний, получать котировки акций и валют, анализировать рынок с помощью графиков и технических индикаторов, совершать сделки и просматривать историю торговых операций.
Поддерживается торговля одним касанием прямо с графика или стакана цен. В приложении удобно изучать котировки валютных пар и биржевых инструментов с использованием 30 встроенных индикаторов и 24 аналитических объектов.
Ключевые особенности:
- Котировки в режиме реального времени для фондовых рынков и Форекс.
- Полный набор торговых ордеров, включая отложенные ордера.
- Стакан цен (Level II) с глубиной рынка до 32 строк.
- Все типы торговых операций.
- Подробная торговая история в режиме онлайн.
- Быстрое переключение между торговыми инструментами на графиках.
- Звуковые уведомления для более удобной торговли.
- Настройка цветовой схемы графиков по инструментам Форекс-рынка и акциям.
- Торговые уровни для просмотра цен отложенных ордеров и значений SL и TP на графике.
- Бесплатные финансовые новости — десятки материалов ежедневно.
- Возможность переписки в чате с любым зарегистрированным трейдером на MQL5.community.
- Поддержка push-уведомлений из десктопного MetaTrader 5 и сервисов MQL5.community.
- Интерактивные графики котировок по Форекс-инструментам и акциям с масштабированием и прокруткой в режиме реального времени.
- 30 самых популярных технических индикаторов среди трейдеров.
- 24 аналитических объекта: линии, каналы, геометрические фигуры и инструменты Ганна, Фибоначчи и Эллиотта.
- 9 временных периодов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN.
- 3 типа графиков для удобной торговли: бары, японские свечи и ломаная линия.
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