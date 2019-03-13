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Premier League - Official App для Android

Premier League - Official App 1.1.12 для Android

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Описание Premier League - Official App 1.1.12 для AndroidОписание   Скачать Premier League - Official App 1.1.12 для AndroidСКАЧАТЬ (24,97 Мб) Скриншоты Premier League - Official App 1.1.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Premier League - Official App 1.1.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Premier League - Official App 1.1.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Premier League - Official App - официальное приложение, которое наверняка будет полезно всем поклонникам Английской Премьер-лиги, самого популярного национального футбольного чемпионата в мире. С помощью данного приложения можно следить за своей любимой командой, познакомиться с детальной 27-летней статистикой, наблюдать за некоторыми из величайших моментов в истории Лиги, а также собрать собственную виртуальную команду Fantasy Premier League из игроков Премьер-лиги и руководить ею по своему усмотрению.

Ключевые особенности:

  • Полное руководство вашей командой Fantasy Premier League.
  • Возможность вживую следить за ключевыми матчами каждого тура.
  • Подробности, результаты и таблицы всех футбольных соревнований, включая PL2, U18 и Лигу Чемпионов.
  • Видеоролики с участием лучших игроков мира.
  • Возможность следить за своей любимой командой.
  • Подробная статистика.
  • Углубленные профили всех игроков, которые сыграли в клубах Премьер-лиги.
  • Профили каждого клуба, оставивших свой след в 27-летней истории Премьер-лиги.
Premier League - Official App
Premier League - Official App
Premier League - Official App
Premier League - Official App
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСпорт - Ньюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Premier League - Official App

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