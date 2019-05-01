Программа Мой автопарк предназначена для автоматизации учета транспортных средств, ведения истории денежных операций по расходам и доходам, планирования сервисного обслуживания, ремонта, оповещения о предстоящих событиях, истории заправок и многое другое.

Приложение подойдет для автотранспортных предприятиях, организациях, которые имеют автопарки и желающих вести удобный и простой учет транспортных средств, быть в курсе предстоящих событий, а также для автолюбителей желающих контролировать события по сервисному обслуживанию, а также расходов на содержание автомобиля.

Ключевые особенности приложения: