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Мой автопарк для Windows

Мой автопарк 2.04

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Описание Мой автопарк 2.04Описание   Скачать Мой автопарк 2.04СКАЧАТЬ (26,06 Мб) Скриншоты Мой автопарк 2.04Скриншоты (5)   Статистика Мой автопарк 2.04Статистика   Отзывы о Мой автопарк 2.04Отзывы (0)  
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Программа Мой автопарк предназначена для автоматизации учета транспортных средств, ведения истории денежных операций по расходам и доходам, планирования сервисного обслуживания, ремонта, оповещения о предстоящих событиях, истории заправок и многое другое.

Приложение подойдет для автотранспортных предприятиях, организациях, которые имеют автопарки и желающих вести удобный и простой учет транспортных средств, быть в курсе предстоящих событий, а также для автолюбителей желающих контролировать события по сервисному обслуживанию, а также расходов на содержание автомобиля.

Ключевые особенности приложения:

  • Работа в локальной сети и через Интернет.
  • Многопользовательский режим.
  • СУБД Microsoft Access или Microsoft SQL Server.
  • Данные хранятся на сервере пользователя.
  • Ведение базы транспортных средств.
  • Учет документов, хранение ссылок на файлы или папки.
  • Ведение списочного состава всего персонала (с фотографиями).
  • Ведение истории заправок.
  • Расчет расхода топлива (фактический, нормативный) и учет остатков горюче-смазочных материалов.
  • Планирование сервисного обслуживания и ремонтов.
  • Возможность получения пробега ТС из системы мониторинга на базе оборудования Wialon, Omnicomm или с отчетов формата MS Excel.
  • Итоговые отчеты по всему автопарку или отдельно по каждому транспортному средству.
  • Учет расходов и доходов по каждому транспортному средству.
  • Учет ремонтных работ, запчастей, расходных материалов.
  • Ведения денежных операций (по счетам, вкладам, картам, наличным) всего персонала. Начисление сотрудникам зарплаты, премий, штрафов.
  • Настаиваемый поиск.
Мой автопарк
Мой автопарк
Мой автопарк
Мой автопарк
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1550 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Авто
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Отзывы о программе Мой автопарк

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