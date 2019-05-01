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Мой автопарк 2.04
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Программа Мой автопарк предназначена для автоматизации учета транспортных средств, ведения истории денежных операций по расходам и доходам, планирования сервисного обслуживания, ремонта, оповещения о предстоящих событиях, истории заправок и многое другое.
Приложение подойдет для автотранспортных предприятиях, организациях, которые имеют автопарки и желающих вести удобный и простой учет транспортных средств, быть в курсе предстоящих событий, а также для автолюбителей желающих контролировать события по сервисному обслуживанию, а также расходов на содержание автомобиля.
Ключевые особенности приложения:
- Работа в локальной сети и через Интернет.
- Многопользовательский режим.
- СУБД Microsoft Access или Microsoft SQL Server.
- Данные хранятся на сервере пользователя.
- Ведение базы транспортных средств.
- Учет документов, хранение ссылок на файлы или папки.
- Ведение списочного состава всего персонала (с фотографиями).
- Ведение истории заправок.
- Расчет расхода топлива (фактический, нормативный) и учет остатков горюче-смазочных материалов.
- Планирование сервисного обслуживания и ремонтов.
- Возможность получения пробега ТС из системы мониторинга на базе оборудования Wialon, Omnicomm или с отчетов формата MS Excel.
- Итоговые отчеты по всему автопарку или отдельно по каждому транспортному средству.
- Учет расходов и доходов по каждому транспортному средству.
- Учет ремонтных работ, запчастей, расходных материалов.
- Ведения денежных операций (по счетам, вкладам, картам, наличным) всего персонала. Начисление сотрудникам зарплаты, премий, штрафов.
- Настаиваемый поиск.
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