Contact Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,56 Мб
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Contact Manager скриншот № 1

VOVSOFT - Contact Manager - полезное приложение для организации и управления вашими контактами. Оно предоставляет вам удобный способ хранения и доступа к всей вашей контактной информации, будь то телефонные номера, адреса электронной почты или другие данные.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Contact Manager:

  • Простой интерфейс: Интуитивно понятный дизайн приложения делает работу с контактами легкой и удобной.
  • Алфавитная сортировка: Ваши контакты упорядочены в алфавитном порядке, что делает поиск и доступ к нужной информации мгновенным.
  • Множество полей для контактов: Храните не только имена и номера телефонов, но и адреса, электронные почты, веб-сайты и даже заметки для каждого контакта.
  • Импорт контактов: Легко импортируйте ваши существующие контакты через VCF-файл, сэкономив время и усилия.

Ваша контактная информация всегда под рукой, и вам больше не нужно беспокоиться о потере важных данных. VOVSOFT - Contact Manager - ваш надежный спутник для удобного управления контактами на вашем компьютере под управлением Windows.

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