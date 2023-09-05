Contact Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,56 Мб
|СКАЧАТЬ
VOVSOFT - Contact Manager - полезное приложение для организации и управления вашими контактами. Оно предоставляет вам удобный способ хранения и доступа к всей вашей контактной информации, будь то телефонные номера, адреса электронной почты или другие данные.
Основные возможности приложения VOVSOFT - Contact Manager:
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный дизайн приложения делает работу с контактами легкой и удобной.
- Алфавитная сортировка: Ваши контакты упорядочены в алфавитном порядке, что делает поиск и доступ к нужной информации мгновенным.
- Множество полей для контактов: Храните не только имена и номера телефонов, но и адреса, электронные почты, веб-сайты и даже заметки для каждого контакта.
- Импорт контактов: Легко импортируйте ваши существующие контакты через VCF-файл, сэкономив время и усилия.
Ваша контактная информация всегда под рукой, и вам больше не нужно беспокоиться о потере важных данных. VOVSOFT - Contact Manager - ваш надежный спутник для удобного управления контактами на вашем компьютере под управлением Windows.
Winplast - бесплатная программа, предназначенная для расчета металло-пластиковых окон, дверей...
Программа, позволяющая извлекать контакты из VCF, а затем конвертировать их в файл CSV....
CrocoTime - система дипломатичного мониторинга рабочего времени офисных сотрудников, которая...
Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3
Программа для автоматизации гидравлических расчетов тепловых сетей. С помощью...
Программа печати конвертов и почтовых бланков 3.3
Программа печати конвертов и почтовых бланков - эта программа предназначена для печати...
STAT - программа предназначена для статического расчёта при проектировании алюминиевых конструкций: оконных и дверных блоков, витражей, фасадов и наклонных элементов...
Отзывы о программе Contact Manager
Admin
Отзывов о программе Contact Manager 1.0 пока нет, можете добавить...