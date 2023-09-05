VOVSOFT - Contact Manager - полезное приложение для организации и управления вашими контактами. Оно предоставляет вам удобный способ хранения и доступа к всей вашей контактной информации, будь то телефонные номера, адреса электронной почты или другие данные.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Contact Manager:

Простой интерфейс: Интуитивно понятный дизайн приложения делает работу с контактами легкой и удобной.

Алфавитная сортировка: Ваши контакты упорядочены в алфавитном порядке, что делает поиск и доступ к нужной информации мгновенным.

Множество полей для контактов: Храните не только имена и номера телефонов, но и адреса, электронные почты, веб-сайты и даже заметки для каждого контакта.

Импорт контактов: Легко импортируйте ваши существующие контакты через VCF-файл, сэкономив время и усилия.

Ваша контактная информация всегда под рукой, и вам больше не нужно беспокоиться о потере важных данных. VOVSOFT - Contact Manager - ваш надежный спутник для удобного управления контактами на вашем компьютере под управлением Windows.