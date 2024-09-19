VOVSOFT - VCF Editor представляет собой программное обеспечение для управления и редактирования контактных данных в формате vCard (VCF). Это инструмент, разработанный для упрощения работы с контактами, предоставляющий пользователю возможность массовой обработки и редактирования VCF-файлов. Программа позволяет не только открывать и изменять vCard, но и добавлять новые данные, гарантируя, что каждый контакт будет содержать всю необходимую информацию.

Несмотря на минималистичный интерфейс, утилита сохраняет удобство и простоту использования, что делает его оптимальным выбором для пользователей, которым важно быстро и эффективно редактировать большое количество контактов. Программа поддерживает загрузку и обработку нескольких файлов одновременно, а также оснащена функцией алфавитного поиска, что значительно ускоряет навигацию по контактам, особенно если их много.

Ключевая особенность приложения — это удобный и функциональный редактор контактных данных, позволяющий добавлять и редактировать различные поля, включая электронные адреса, номера телефонов и другие детали. Программа поддерживает экспорт файлов не только в VCF, но и в формате CSV, что делает ее универсальной для различных задач.

Основные возможности VOVSOFT - VCF Editor: