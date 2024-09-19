VOVSOFT - VCF Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.8 Мб
|СКАЧАТЬ
VOVSOFT - VCF Editor представляет собой программное обеспечение для управления и редактирования контактных данных в формате vCard (VCF). Это инструмент, разработанный для упрощения работы с контактами, предоставляющий пользователю возможность массовой обработки и редактирования VCF-файлов. Программа позволяет не только открывать и изменять vCard, но и добавлять новые данные, гарантируя, что каждый контакт будет содержать всю необходимую информацию.
Несмотря на минималистичный интерфейс, утилита сохраняет удобство и простоту использования, что делает его оптимальным выбором для пользователей, которым важно быстро и эффективно редактировать большое количество контактов. Программа поддерживает загрузку и обработку нескольких файлов одновременно, а также оснащена функцией алфавитного поиска, что значительно ускоряет навигацию по контактам, особенно если их много.
Ключевая особенность приложения — это удобный и функциональный редактор контактных данных, позволяющий добавлять и редактировать различные поля, включая электронные адреса, номера телефонов и другие детали. Программа поддерживает экспорт файлов не только в VCF, но и в формате CSV, что делает ее универсальной для различных задач.
Основные возможности VOVSOFT - VCF Editor:
- Поддержка массовой обработки VCF-файлов для ускорения работы с большим количеством контактов.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс с минималистичным дизайном.
- Функция алфавитного поиска для быстрого доступа к контактам.
- Возможность редактирования широкого спектра данных для каждого контакта vCard.
- Поддержка нескольких записей для каждого контакта (например, несколько email-адресов).
- Экспорт данных в VCF и CSV-форматы для гибкости использования.
Расчетчик стажа - позволяет вычислять количество лет, месяцев и дней между датами,...
Удобная и простая в использовании программа для хранения и печати адресов на конвертах....
Winplast - бесплатная программа, предназначенная для расчета металло-пластиковых окон, дверей...
Удобное приложение для хранения и организации контактов на компьютере Windows. Надежное и...
Расчет госпошлины - программа предназначена для расчета ставки государственной пошлины...
Технологическая карта - данная программа создана в помощь технологам предприятий...
Отзывы о программе VOVSOFT - VCF Editor
Admin
Отзывов о программе VOVSOFT - VCF Editor 1.0 пока нет, можете добавить...