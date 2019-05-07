Программы для Android » Хобби, увлечения » Спорт » Тренировки для рук 1.0.7 для Android
Тренировки для рук для Android

Тренировки для рук 1.0.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Тренировки для рук 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Тренировки для рук 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (11,69 Мб) Скриншоты Тренировки для рук 1.0.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Тренировки для рук 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тренировки для рук 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Тренировки для рук - отличное приложение, благодаря которое включает в себя короткие и эффективные программы тренировок для развития мышц рук.

Приложение предлагает программы тренировок разной сложности, а анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно. Также присутствуют советы по питанию которые подскажут, как питаться полезно и правильно, а советы по здоровью помогут сформировать полезные привычки и поддерживать форму.

Особенности приложения:

  • Короткие и эффективные тренировки мышц рук для мужчин с максимальным эффектом.
  • Советы для каждого упражнения помогут выполнять его правильно для наилучших результатов.
  • Все упражнения выполняются с собственным весом.
  • Тренировки для бицепсов, трицепсов, мышц предплечья и др.
  • Программы разминки и растяжки.
  • Детализированные анимационные и видеоролики для каждого упражнения.
  • Интенсивность упражнений повышается постепенно.
  • Подходит для всех: новичков и профессионалов, мужчин и женщин.
  • Настраиваемые напоминания о тренировках.
  • Автоматическая запись вашего прогресса в тренировках.
Тренировки для рук
Тренировки для рук
Тренировки для рук
Тренировки для рук
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

MyScore 2.27.0 для Android

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров.

Runtastic Timer 1.0.1 для Android

Лови момент с приложением Runtastic Timer - простым и удобным интервальным таймером с голосовым оповещением. Приложение идеально подойдёт всем любителям

Тренировки для Дома 1.0.22 для Android

Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую форму, благодаря продуманным программам тренировок для всех основных

OnCourt 1.0 для Android

OnCourt - отличная программа для всех любителей и поклонников большого тенниса, в базе данных которой содержатся результаты более 825 тысяч теннисных матчей,

Похудение по методу «Х» 3.3.0 для Android

Бесплатная книга, которая предлагает максимально ленивый способ похудения, без необходимости вести новый стиль жизни, использовать разнообразные экзотические и

100 Подтягиваний с нуля 1.2.3 для Android

Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм, основанный на ваших результатах и дающий возможность создавать индивидуальный план

скачать Adguard

Отзывы о программе Тренировки для рук

Admin

Отзывов о программе Тренировки для рук 1.0.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 