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Гидравлические расчеты тепловых сетей для Windows

Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3

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Описание Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3Описание   Скачать Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3СКАЧАТЬ (13,57 Мб) Скриншоты Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3Скриншоты (5)   Статистика Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3Статистика   Отзывы о Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.3Отзывы (0)  
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Программное обеспечение Гидравлические расчеты тепловых сетей (далее "программа ГРТС") — это программа, которая выполняет гидравлические расчеты одно- или двухтрубных теплосетей с тупиковой (не кольцевой) конфигурацией. Главной особенностью программы ГРТС является поддержка языка формул, который используется при расчете потерь напора в теплосети.

Язык формул позволяет:

  • определить состав показателей расчета;
  • определить формулы для расчета показателей.

Благодаря языку формул, пользователь может самостоятельно определить методику расчета, т. е. пользователь может сам определить степень сложности расчета.

В программу необходимо ввести расходы воды и диаметры трубопроводов для каждого участка теплосети, напоры в произвольной точке теплосети. По введенным данным программа вычисляет напоры во всех точках теплосети.

После выполнения расчета программа ГРТС позволяет:

  • рисовать схемы теплосети;
  • определять диаметры трубопроводов по заданным расходам и напорам в конечных узлах теплосети;
  • для каждого конечного узла теплосети можно указать разность между температурой воды в подающем трубопроводе и температурой воды в обратном трубопроводе;
  • имеется улучшена справочная система.
Гидравлические расчеты тепловых сетей
Гидравлические расчеты тепловых сетей
Гидравлические расчеты тепловых сетей
Гидравлические расчеты тепловых сетей
Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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