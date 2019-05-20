Программное обеспечение Гидравлические расчеты тепловых сетей (далее "программа ГРТС") — это программа, которая выполняет гидравлические расчеты одно- или двухтрубных теплосетей с тупиковой (не кольцевой) конфигурацией. Главной особенностью программы ГРТС является поддержка языка формул, который используется при расчете потерь напора в теплосети.

Язык формул позволяет:

определить состав показателей расчета;

определить формулы для расчета показателей.

Благодаря языку формул, пользователь может самостоятельно определить методику расчета, т. е. пользователь может сам определить степень сложности расчета.

В программу необходимо ввести расходы воды и диаметры трубопроводов для каждого участка теплосети, напоры в произвольной точке теплосети. По введенным данным программа вычисляет напоры во всех точках теплосети.

После выполнения расчета программа ГРТС позволяет: