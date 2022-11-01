VCF to CSV Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,51 Мб
VCF to CSV Converter скриншот № 1

Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCards (сокращенно от Virtual Business Cards). VCF - это тип файлов, распознаваемый настольными компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами. В этих файлах в основном хранятся имена и номера телефонов для экспорта и импорта контактов. Если вы хотите создать список контактов в формате Excel в адресной книге любого устройства Android, iPhone или Outlook, вы можете экспортировать содержимое файла VCF с помощью конвертера. В этом вам поможет специализированный программный инструмент, такой как Vovsoft VCF to CSV Converter. Эта программа поддерживает широкий спектр форматов VCF, включая iCloud, Google Contacts, Android и Outlook.

VCF to CSV Converter может выполнять только одну задачу - извлекать контакты из входного контейнера VCF, а затем переносить их во вновь созданный файл Comma Separated Values (.csv) в любом месте на вашем компьютере. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать vCards. Однако у них есть ограничения на загрузку. Особенность программы заключается в том, что конвертация выполняется полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных.

Если вы хотите конвертировать контакты в CSV-файл, вам сначала понадобится файл VCF. Его нужно создать и найти в Проводнике файлов Windows. После открытия программы VCF to CSV Converter вам нужно выбрать входной файл VCF и экспортировать его в формат CSV или в таблицу Microsoft Excel - все это делается всего несколькими щелчками мыши.

Ключевые особенности VCF to CSV Converter:

  • Поддержка CSV в Outlook.
  • Поддержка CSV в Google (Gmail).
  • vCard в CSV.
  • Поддержка многопоточных процессоров.
  • Поддержка UTF-16, UTF-8 и ANSI.
  • Многоязычный пользовательский интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать АркуляторАркулятор 5.92

Аркулятор - программа для расчета внутренних облицовочных материалов. Предоставляет...

скачать Программа печати конвертов и почтовых бланковПрограмма печати конвертов и почтовых бланков 3.3

Программа печати конвертов и почтовых бланков - эта программа предназначена для печати...

скачать Гидравлические расчеты тепловых сетейГидравлические расчеты тепловых сетей 1.3

Программа для автоматизации гидравлических расчетов тепловых сетей. С помощью...

скачать WinplastWinplast 1.94

Winplast - бесплатная программа, предназначенная для расчета металло-пластиковых окон, дверей...

скачать Расчетчик стажаРасчетчик стажа 7.0

Расчетчик стажа - позволяет вычислять количество лет, месяцев и дней между датами,...

скачать Pack-Print-CutPack-Print-Cut 5.2

Бесплатная программа для оптимизации упаковки двухмерных прямоугольных элементов за...

Отзывы о программе VCF to CSV Converter

Admin

Отзывов о программе VCF to CSV Converter 3.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв