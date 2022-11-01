VCF to CSV Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,51 Мб
Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCards (сокращенно от Virtual Business Cards). VCF - это тип файлов, распознаваемый настольными компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами. В этих файлах в основном хранятся имена и номера телефонов для экспорта и импорта контактов. Если вы хотите создать список контактов в формате Excel в адресной книге любого устройства Android, iPhone или Outlook, вы можете экспортировать содержимое файла VCF с помощью конвертера. В этом вам поможет специализированный программный инструмент, такой как Vovsoft VCF to CSV Converter. Эта программа поддерживает широкий спектр форматов VCF, включая iCloud, Google Contacts, Android и Outlook.
VCF to CSV Converter может выполнять только одну задачу - извлекать контакты из входного контейнера VCF, а затем переносить их во вновь созданный файл Comma Separated Values (.csv) в любом месте на вашем компьютере. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать vCards. Однако у них есть ограничения на загрузку. Особенность программы заключается в том, что конвертация выполняется полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных.
Если вы хотите конвертировать контакты в CSV-файл, вам сначала понадобится файл VCF. Его нужно создать и найти в Проводнике файлов Windows. После открытия программы VCF to CSV Converter вам нужно выбрать входной файл VCF и экспортировать его в формат CSV или в таблицу Microsoft Excel - все это делается всего несколькими щелчками мыши.
Ключевые особенности VCF to CSV Converter:
- Поддержка CSV в Outlook.
- Поддержка CSV в Google (Gmail).
- vCard в CSV.
- Поддержка многопоточных процессоров.
- Поддержка UTF-16, UTF-8 и ANSI.
- Многоязычный пользовательский интерфейс.
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