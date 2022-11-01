Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCards (сокращенно от Virtual Business Cards). VCF - это тип файлов, распознаваемый настольными компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами. В этих файлах в основном хранятся имена и номера телефонов для экспорта и импорта контактов. Если вы хотите создать список контактов в формате Excel в адресной книге любого устройства Android, iPhone или Outlook, вы можете экспортировать содержимое файла VCF с помощью конвертера. В этом вам поможет специализированный программный инструмент, такой как Vovsoft VCF to CSV Converter. Эта программа поддерживает широкий спектр форматов VCF, включая iCloud, Google Contacts, Android и Outlook.

VCF to CSV Converter может выполнять только одну задачу - извлекать контакты из входного контейнера VCF, а затем переносить их во вновь созданный файл Comma Separated Values (.csv) в любом месте на вашем компьютере. Существует множество веб-сайтов, которые могут конвертировать vCards. Однако у них есть ограничения на загрузку. Особенность программы заключается в том, что конвертация выполняется полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных.

Если вы хотите конвертировать контакты в CSV-файл, вам сначала понадобится файл VCF. Его нужно создать и найти в Проводнике файлов Windows. После открытия программы VCF to CSV Converter вам нужно выбрать входной файл VCF и экспортировать его в формат CSV или в таблицу Microsoft Excel - все это делается всего несколькими щелчками мыши.

Ключевые особенности VCF to CSV Converter: