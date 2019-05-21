Трубопровод для Windows

Трубопровод 1.5

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Трубопровод - головоломка для Windows, в которой необходимо поворачивая трубы, проложить трубопровод между цветными ёмкостями (красный с красным, синий с синим и т.д.). Правильно проложенный трубопровод перекрасится в цвет ёмкостей. Использование тройников увеличит количество соединяемых ёмкостей.

В меню «Настройки» можно менять размер и количество труб (от 1 до 10), размер поля, длину трубопроводов, попробовать трубопроводы без тройников. Поворачивать трубы можно также стрелками на клавиатуре, наведя курсор на трубу.

«F2» начнёт новую игру, «F3» начнёт новую игру с другим количеством труб, «F1» поможет проложить один трубопровод, «F5» перемешает трубы, «ESC» закроет игру.

Трубопровод
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические
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Отзывы о программе Трубопровод

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