DirPrintOK для Windows

DirPrintOK 3.33

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Описание DirPrintOK 3.33Описание   Скачать DirPrintOK 3.33СКАЧАТЬ (548 Кб) Скриншоты DirPrintOK 3.33Скриншоты (1)   Статистика DirPrintOK 3.33Статистика   Отзывы о DirPrintOK 3.33Отзывы (0)  
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DirPrintOK - небольшая бесплатная утилита для печати содержимого целых каталогов. Присутствует предпросмотр документов, отправленных на печать и возможность изменять их соотношение сторон перед печатью, а также функция экспорта в форматы XLS, HTML, CSV или TXT.

Ключевые особенности:

  • Очень маленькая, но эффективная программа для печати содержимого целых каталогов.
  • Печать отдельных данных файла, такие как теги MP3 ID3 и т.п.
  • Группировка по расширению файла, времени изменения, размеру или папкам.
  • Возможность открыть вторую папку в новой вкладке.
  • Печать с предварительным просмотром и изменяемым соотношением сторон.
  • Поддержка командной строки.
  • Экспорт в XLS, CSV, TXT, HTML.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Портативность.
DirPrintOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПечать - Расширения
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Отзывы о программе DirPrintOK

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