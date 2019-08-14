Interval Timer для Android

Interval Timer 1.2.5 для Android

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Описание Interval Timer 1.2.5 для AndroidОписание   Скачать Interval Timer 1.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (3,25 Мб) Скриншоты Interval Timer 1.2.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Interval Timer 1.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Interval Timer 1.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Interval Timer - простой и функциональный интервальный таймер с интуитивно понятным интерфейсом и приятным дизайном. Идеально подойдет для круговых тренировок, высокоинтенсивных интервальных тренировок (Табата) и т.п.

Присутствует возможность настроить время подготовки, работы и отдыха, имеется цветовая индикация и звуковые уведомления. Приложение может работать в фоновом режиме.

Основные возможности:

  • Простота и удобство в использовании.
  • Идеально подойдет для круговых тренировок, высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ, Табата) и пр.
  • Возможность настроить время подготовки, работы и отдыха.
  • Цветовая индикация.
  • Звуковые уведомления.
  • Работа в фоновом режиме.
Interval Timer
Interval Timer
Interval Timer
Interval Timer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Interval Timer

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