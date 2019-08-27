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Grammarly Keyboard для Android

Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для Android

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Описание Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для AndroidОписание   Скачать Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (104,49 Мб) Скриншоты Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Grammarly Keyboard 1.4.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Grammarly Keyboard - мобильное приложение-клавиатура с функцией проверки правописания и грамматики на английском языке.

В своей работе клавиатура использует фирменные алгоритмы Grammarly, которые были разработаны ведущими специалистами в сфере лингвистических технологий. С помощью приложения можно легко выявлять грамматические и орфографические ошибки, а также стилистически неправильно составленные предложения, способные ввести в заблуждение собеседника.

Программа интегрируется со всеми мобильными приложениями и браузером, благодаря чему пользователь может редактировать электронные письма, сообщения в мессенджерах и социальных сетях, а также любые другие тексты.

Grammarly Keyboard
Grammarly Keyboard
Grammarly Keyboard
Grammarly Keyboard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокализация
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Отзывы о программе Grammarly Keyboard

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