Grammarly Keyboard - мобильное приложение-клавиатура с функцией проверки правописания и грамматики на английском языке.

В своей работе клавиатура использует фирменные алгоритмы Grammarly, которые были разработаны ведущими специалистами в сфере лингвистических технологий. С помощью приложения можно легко выявлять грамматические и орфографические ошибки, а также стилистически неправильно составленные предложения, способные ввести в заблуждение собеседника.

Программа интегрируется со всеми мобильными приложениями и браузером, благодаря чему пользователь может редактировать электронные письма, сообщения в мессенджерах и социальных сетях, а также любые другие тексты.