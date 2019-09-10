BlueGriffon для Windows

BlueGriffon 3.0.1

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Описание BlueGriffon 3.0.1Описание   Скачать BlueGriffon 3.0.1СКАЧАТЬ (40,13 Мб) Скриншоты BlueGriffon 3.0.1Скриншоты (7)   Статистика BlueGriffon 3.0.1Статистика   Отзывы о BlueGriffon 3.0.1Отзывы (0)  
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BlueGriffon - бесплатный HTML-редактор, который предлагает все необходимые инструменты для создания веб-страниц. Присутствует поддержка HTML 4, HTML 5 и XHTML, имеется редактор векторных SVG-изображений, панель для работы с CSS-стилями, встроенная система анализа DOM-дерева и многое другое.

Редактор построен на движке Gecko, поэтому приложение поддерживает практически любые расширения для браузера Firefox, который также использует данный движок.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность быстро переключаться из режима работы с кодом в режим визуального редактора (WYSIWYG).
  • Поддержка стандартов HTML 4 и 5, а также XHTML 1, 1.1 и 5.
  • Автоматическое завершение строк.
  • Наличие готовых шаблонов.
  • Автоматический анализ DOM-дерева.
  • Встроенные редакторы CSS и SVG.
  • Поддержка расширений, созданных для Firefox и Thunderbird.
  • Возможность вставлять аудио и видео в HTML5, просто перетаскивая элементы.
  • И многое другое...
BlueGriffon
BlueGriffon
BlueGriffon
BlueGriffon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML - Редакторы
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Отзывы о программе BlueGriffon

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