BlueGriffon - бесплатный HTML-редактор, который предлагает все необходимые инструменты для создания веб-страниц. Присутствует поддержка HTML 4, HTML 5 и XHTML, имеется редактор векторных SVG-изображений, панель для работы с CSS-стилями, встроенная система анализа DOM-дерева и многое другое.

Редактор построен на движке Gecko, поэтому приложение поддерживает практически любые расширения для браузера Firefox, который также использует данный движок.

Ключевые особенности приложения: