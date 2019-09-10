BlueGriffon

htm2chm 3.0.9.3
htm2chm - программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например скачанные offline браузерами) в один CHM файл
HtmlReader 2.5.86.183
HtmlReader - довольно неплохой редактор html кода со встроенным браузером в котором реализован широкий выбор инструментов просмотра html страницы с различными
Tululoo Game Maker 1.2.1
Tululoo Game Maker - бесплатная среда разработки для создания браузерных игр с использованием технологии HTML5. Программа позволяет управлять ресурсами,
phpDesigner 8.1.2
phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим
Soft4Boost Audio Mixer 5.4.3.241
Soft4Boost Audio Mixer - интересная программа для создания собственных и неповторимых музыкальных композиций на основе нескольких аудиофайлов
Extensoft Artisteer 4.3.0.60745
Artisteer - многофункциональная программа для автоматического создания шаблонов. Поддерживаются популярные системы управления сайтом CMS Joomla, Wordpress, Drupal,