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CSS HTML Validator для Windows

CSS HTML Validator 20.03 Pro

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Описание CSS HTML Validator 20.03 ProОписание   Скачать CSS HTML Validator 20.03 ProСКАЧАТЬ (28,01 Мб) Скриншоты CSS HTML Validator 20.03 ProСкриншоты (7)   Статистика CSS HTML Validator 20.03 ProСтатистика   Отзывы о CSS HTML Validator 20.03 ProОтзывы (9)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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CSS HTML Validator - незаменимый инструмент для веб-разработчиков, а также владельцев сайтов, который позволяет проверять валидность HTML-кода, синтаксис CSS и JavaScript, осуществлять проверку ссылок, орфографию, поисковую оптимизацию и пр.

В отличие от аналогов, данное приложение обладает необычайно мощным механизмом проверки синтаксиса, который специально разработан для проверки HTML / HTML5 / XHTML / AMP / CSS / SEO и многого другого.

Также программа не нарушит вашу конфиденциальность, потому что не отправляет HTML и CSS документы через Интернет.

Ключевые особенности приложения:

  • Проверка HTML / HTML5 / XHTML / AMP.
  • Автоматическое форматирование и исправление проблем с HTML.
  • Проверка синтаксиса CSS / CSS3.
  • Конвертация HTML в XHTML.
  • Возможность переформатировать / печатать документы HTML и XHTML.
  • Проверка PHP кода.
  • Анализатор JavaScript.
  • Возможность осуществлять проверку ссылок (поддерживается HTTP/HTTPS).
  • Проверки орфографии.
  • Проверка доступности на основе требований WCAG 1.0, WCAG 2.0.
  • Проверка SEO.
  • Возможность работы в пакетном режиме.
  • CSS, HTML и XHTML редактор.
  • Генерация отчетов в формате HTML.
  • Не требуется доступ в Интернет.
  • И многое другое...
Что нового в CSS HTML Validator 20.03 Pro?
  • Исправлены ошибки
CSS HTML Validator
CSS HTML Validator
CSS HTML Validator
CSS HTML Validator
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML
ТОП-сегодня раздела "HTML"
 

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Отзывы о программе CSS HTML Validator

Сергей про CSE HTML Validator Lite 17.0200 [09-03-2019]

Справка и FAQ на русском к CSSHTMLValidator v.18.0400. Ссылка: https://yadi.sk/d/-JExRlVRfqDLlQ. Локализация: https://yadi.sk/d/gHpm1SjeFOCx0Q
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Igor в ответ Сергей про CSS HTML Validator 19.03 Pro [08-06-2020]

Поделитесь кто нибудь рабочей ссылкой на русскую справку и FAQ
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newJS про CSE HTML Validator Lite 16.01 [21-02-2016]

Пользуюсь со времён царя Гороха.
Один недостаток, нет русского, но к этому тоже можно привыкнуть, сам англицкого совсем незнаю, привык, а лучше ни кто не предлагает.
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set про CSE HTML Validator Lite 14.02 [28-07-2014]

Может у кого то инструкция к этой проге завалялась??? А то всё по английски, ни чего не понятно....
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G.Balakhchi про CSE HTML Validator Lite 9.03 [02-11-2010]

Из всех перепробованных редакторов лучшая проверка HTML-кода и очень быстрый набор кода за счет вставки тегов и определений CSS по алфавитному списку. Также можно по алфавиту можно работать с многими языками программирования. Есть различные шаблоны, которые можно редактировать.
Учитывая скорость работы и очень качественную проверку кода рекомендую и для профессиональной работы.
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evrika про CSE HTML Validator Lite 6.52 [05-08-2005]

Мне понравилась, единственный минус - все английском, для развития - мона :)
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