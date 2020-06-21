CSS HTML Validator - незаменимый инструмент для веб-разработчиков, а также владельцев сайтов, который позволяет проверять валидность HTML-кода, синтаксис CSS и JavaScript, осуществлять проверку ссылок, орфографию, поисковую оптимизацию и пр.
В отличие от аналогов, данное приложение обладает необычайно мощным механизмом проверки синтаксиса, который специально разработан для проверки HTML / HTML5 / XHTML / AMP / CSS / SEO и многого другого.
Также программа не нарушит вашу конфиденциальность, потому что не отправляет HTML и CSS документы через Интернет.
Ключевые особенности приложения:
Проверка HTML / HTML5 / XHTML / AMP.
Автоматическое форматирование и исправление проблем с HTML.
Проверка синтаксиса CSS / CSS3.
Конвертация HTML в XHTML.
Возможность переформатировать / печатать документы HTML и XHTML.
Проверка PHP кода.
Анализатор JavaScript.
Возможность осуществлять проверку ссылок (поддерживается HTTP/HTTPS).
Проверки орфографии.
Проверка доступности на основе требований WCAG 1.0, WCAG 2.0.
Бесплатный и простой в использовании WYSIWYG-редактор, который позволяет пользователям создавать вполне приличные веб-странички без каких-либо знаний о
Отзывы о программе CSS HTML Validator
Сергей про CSE HTML Validator Lite 17.0200 [09-03-2019]
Справка и FAQ на русском к CSSHTMLValidator v.18.0400. Ссылка: https://yadi.sk/d/-JExRlVRfqDLlQ. Локализация: https://yadi.sk/d/gHpm1SjeFOCx0Q 2 | 2 | Ответить
Igor в ответ Сергей про CSS HTML Validator 19.03 Pro [08-06-2020]
Поделитесь кто нибудь рабочей ссылкой на русскую справку и FAQ | | Ответить
newJS про CSE HTML Validator Lite 16.01 [21-02-2016]
Пользуюсь со времён царя Гороха.
Один недостаток, нет русского, но к этому тоже можно привыкнуть, сам англицкого совсем незнаю, привык, а лучше ни кто не предлагает. 3 | 2 | Ответить
set про CSE HTML Validator Lite 14.02 [28-07-2014]
Может у кого то инструкция к этой проге завалялась??? А то всё по английски, ни чего не понятно.... 2 | 2 | Ответить
G.Balakhchi про CSE HTML Validator Lite 9.03 [02-11-2010]
Из всех перепробованных редакторов лучшая проверка HTML-кода и очень быстрый набор кода за счет вставки тегов и определений CSS по алфавитному списку. Также можно по алфавиту можно работать с многими языками программирования. Есть различные шаблоны, которые можно редактировать.
Учитывая скорость работы и очень качественную проверку кода рекомендую и для профессиональной работы. 2 | 3 | Ответить
evrika про CSE HTML Validator Lite 6.52 [05-08-2005]
Мне понравилась, единственный минус - все английском, для развития - мона :) 2 | 2 | Ответить