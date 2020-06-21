CSS HTML Validator - незаменимый инструмент для веб-разработчиков, а также владельцев сайтов, который позволяет проверять валидность HTML-кода, синтаксис CSS и JavaScript, осуществлять проверку ссылок, орфографию, поисковую оптимизацию и пр.

В отличие от аналогов, данное приложение обладает необычайно мощным механизмом проверки синтаксиса, который специально разработан для проверки HTML / HTML5 / XHTML / AMP / CSS / SEO и многого другого.

Также программа не нарушит вашу конфиденциальность, потому что не отправляет HTML и CSS документы через Интернет.

Ключевые особенности приложения: