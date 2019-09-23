Таймер и Секундомер 6.1 для Android
Таймер и секундомер - приложение для Android-устройств, у которых не оказалось стандартного секундомера и таймера. Настройки программы позволяют выбрать собственную
OnCourt 1.0 для Android
OnCourt - отличная программа для всех любителей и поклонников большого тенниса, в базе данных которой содержатся результаты более 825 тысяч теннисных матчей,
RunKeeper 6.5 для Android
RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на своем
Тренировки для рук 1.0.7 для Android
Отличное приложение для Android, которое предлагает короткие и эффективные тренировки мышц рук для мужчин и женщин с максимальным эффектом. Присутствует система
Interval Timer 1.2.5 для Android
Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно
Runtastic Me 1.7.2 для Android
Runtastic Me - приложение для Android, которое поможет узнать больше о твоей ежедневной активности. Анализируй количество шагов, потраченных калорий, активных минут