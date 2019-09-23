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FotMob для Android

FotMob 106.0.6992.20190901 для Android

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Описание FotMob 106.0.6992.20190901 для AndroidОписание   Скачать FotMob 106.0.6992.20190901 для AndroidСКАЧАТЬ (16,33 Мб) Скриншоты FotMob 106.0.6992.20190901 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика FotMob 106.0.6992.20190901 для AndroidСтатистика   Отзывы о FotMob 106.0.6992.20190901 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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FotMob - будьте в курсе всех важных событий в мире футбола. Приложение позволяет отслеживать более 200 соревнований и лиг, включая: Российскую Премьер Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Английскую Премьер Лигу, Ла Лигу, Серию А, Чемпионаты мира и Европы, Лигу Наций УЕФА и многие другие.

Персонализированная лента новостей, мгновенные оповещения, продвинутая статистика помогают следить за успехами Ваших любимых команд и игроков.

Основные функции:

  • Результаты и подробная статистика матчей в реальном времени.
  • Новости.
  • Информация о трансферах.
  • Оповещения о Ваших любимых клубах и игроках.
  • Расписание ТВ-трансляций.
  • Аудио- и текстовые трансляции.
  • Официальные видео-обзоры.
FotMob
FotMob
FotMob
FotMob
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Ньюс ридеры, новости
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