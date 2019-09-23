Таймер и Секундомер 6.1 для Android

Таймер и секундомер - приложение для Android-устройств, у которых не оказалось стандартного секундомера и таймера. Настройки программы позволяют выбрать собственную

OnCourt 1.0 для Android

OnCourt - отличная программа для всех любителей и поклонников большого тенниса, в базе данных которой содержатся результаты более 825 тысяч теннисных матчей,

RunKeeper 6.5 для Android

RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте прогулки, пробежки, походы и поездки на велосипеде с помощью GPS на своем