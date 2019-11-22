SmartPhone Flash Tool для Windows

SmartPhone Flash Tool 5.1924

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Описание SmartPhone Flash Tool 5.1924Описание   Скачать SmartPhone Flash Tool 5.1924СКАЧАТЬ (58,9 Мб) Скриншоты SmartPhone Flash Tool 5.1924Скриншоты (1)   Статистика SmartPhone Flash Tool 5.1924Статистика   Отзывы о SmartPhone Flash Tool 5.1924Отзывы (0)  
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SmartPhone Flash Tool (SP Flash Tool) - программа для прошивки или восстановления Android смартфонов на базе MTK (MediaTek).

Приложение позволяет устанавливать на мобильные устройства кастомные или стоковые прошивки, восстанавливать "окирпиченные" девайсы, предлагает инструменты для тестирования памяти, а также дает возможность осуществлять очистку, форматирование и сброс к заводским настройкам.

Пользоваться программой очень просто. Вам понадобится ПК или ноутбук под управлением Windows, USB-кабель для передачи данных, драйвера MediaTek USB-VCOM и файлы для прошивки. Перед началом работы лучше сделать резервную копию важных данных.

Возможности программы:

  • Установка кастомных прошивок.
  • Установки стоковой прошивки.
  • Восстановление "окирпиченных" устройств.
  • Продвинутый инструмент тестирования памяти.
  • Очистка, форматирование и сброс к заводским настройкам Android смартфона.
SmartPhone Flash Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SmartPhone Flash Tool

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