SmartPhone Flash Tool (SP Flash Tool) - программа для прошивки или восстановления Android смартфонов на базе MTK (MediaTek).

Приложение позволяет устанавливать на мобильные устройства кастомные или стоковые прошивки, восстанавливать "окирпиченные" девайсы, предлагает инструменты для тестирования памяти, а также дает возможность осуществлять очистку, форматирование и сброс к заводским настройкам.

Пользоваться программой очень просто. Вам понадобится ПК или ноутбук под управлением Windows, USB-кабель для передачи данных, драйвера MediaTek USB-VCOM и файлы для прошивки. Перед началом работы лучше сделать резервную копию важных данных.

Возможности программы: