iDevice Manager - многофункциональное приложение для обмена файлами между iOS-устройствами (iPhone, iPad, iPod) и персональным компьютером. Так, с помощью этой программы достаточно удобно переносить фильмы, картинки, музыку, фотографии, сообщения и другие данные.

Кроме того, прямо в оболочке приложения можно воспроизводить звуковые дорожки и превращать их в рингтоны, переворачивать изображения, просматривать видео и т.д. Одной из важных опций менеджера является экспорт сообщений SMS, различных месенжеров (Miranda, WhatsApp и др.), электронной почты, а также контактов. Так что с этим инструментом можно создавать на ПК резервные копии важной информации в случае их повреждения на Вашем девайсе.

Что еще достаточно полезно, так это возможность применения i-устройства как простого диска для хранения всевозможной информации - наподобие USB-флешки. Программа имеет качественно продуманный интерфейс, где каждая функция грамотно расположена на панели инструментов.

Поддерживаемые устройства: