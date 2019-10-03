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iDevice Manager 8.7.0.0
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4.60 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 4.60 из 5
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iDevice Manager - многофункциональное приложение для обмена файлами между iOS-устройствами (iPhone, iPad, iPod) и персональным компьютером. Так, с помощью этой программы достаточно удобно переносить фильмы, картинки, музыку, фотографии, сообщения и другие данные.
Кроме того, прямо в оболочке приложения можно воспроизводить звуковые дорожки и превращать их в рингтоны, переворачивать изображения, просматривать видео и т.д. Одной из важных опций менеджера является экспорт сообщений SMS, различных месенжеров (Miranda, WhatsApp и др.), электронной почты, а также контактов. Так что с этим инструментом можно создавать на ПК резервные копии важной информации в случае их повреждения на Вашем девайсе.
Что еще достаточно полезно, так это возможность применения i-устройства как простого диска для хранения всевозможной информации - наподобие USB-флешки. Программа имеет качественно продуманный интерфейс, где каждая функция грамотно расположена на панели инструментов.
Поддерживаемые устройства:
- Apple iOS 3.1.x, 4.x, 5.x, 6.x и 7.x,
- iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad, iPad mini,
- iPhone 5S, 5C, 5, 4S, 4, 3GS, 3G, 2G,
- iPod Touch 4G, 3G, 2G, 1G
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