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Конверт PRO для Windows

Конверт PRO 4.2.1.11

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Описание Конверт PRO 4.2.1.11Описание   Скачать Конверт PRO 4.2.1.11СКАЧАТЬ (9,69 Мб) Скриншоты Конверт PRO 4.2.1.11Скриншоты (1)   Статистика Конверт PRO 4.2.1.11Статистика   Отзывы о Конверт PRO 4.2.1.11Отзывы (0)  
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Конверт PRO - удобная программа для хранения и печати адресов на конвертах. Программа позволяет печатать два предустановленных типоразмера конвертов, которые в свою очередь можно редактировать под свои нужды и размеры, вставлять картинки логотипов, а так же выполнять экспорт и импорт списка адресов в различных форматах.

Возможности программы:

  • Пакетная печать с просмотром и без просмотра;
  • Возможность установки количества копий одного и того же конверта при пакетной печати;
  • Хранение истории печати конвертов;
  • Несколько видов поисков и фильтров;
  • Возможность самостоятельного добавления печатных шаблонов;
  • Возможность печати конвертов с логотипом, QR кодом и без них;
  • Встроенный редактор картинки-логотипа;
  • Возможность менять адреса отправителя и получателя местами (Обратный конверт для клиента);
  • Улучшена возможность экспорта и импорта списка адресов;
  • Возможность импорта данных из бесплатной версии программы;
  • Расширенное количество полей;
  • Группы конвертов;
  • Возможность установки программы на "флешке";
  • Программа снабжена справкой;
Конверт PRO
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 7$
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечать - другое
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Отзывы о программе Конверт PRO

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