WAU Manager для Windows

WAU Manager 2.3.0.0

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Описание WAU Manager 2.3.0.0Описание   Скачать WAU Manager 2.3.0.0СКАЧАТЬ (681 Кб) Скриншоты WAU Manager 2.3.0.0Скриншоты (6)   Статистика WAU Manager 2.3.0.0Статистика   Отзывы о WAU Manager 2.3.0.0Отзывы (0)  
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WAU Manager (Windows Automatic Updates Manager) - это полнофункциональная замена встроенного инструмента обновления Windows.

Эта утилита дает пользователю полный контроль над обновлениями Windows Updates, например, над тем, когда и как они установлены, а также имеет полную поддержку деинсталляции и обслуживания обновлений Windows.

С помощью WAU Manager вы можете:

  • Устанавливать обновления вручную одним щелчком мыши по специальному ярлыку на рабочем столе.
  • Настраивать автоматические обновления (один раз в день, один раз в месяц или один раз в год, или по вашему усмотрению).
  • Выбирать, будут ли доступные обновления автоматически загружаться и устанавливаться или нет.
  • Легко деинсталлировать несколько обновлений одновременно.

Кроме этого WAU Manager имеет еще четыре модуля:

  • Модуль Install updates (Установка обновлений), который ищет доступные обновления и устанавливает нужные. Вы также можете скрыть обновления из этого модуля. Скрытые обновления не отображаются как доступные для установки.
  • Модуль Uninstall Updates (Удалить обновления), который позволяет удалить или скрыть ранее установленные обновления.
  • Модуль Unhide Updates (Скрытые обновления), который позволяет просмотреть скрытые обновления и удалить нужные.
  • Модуль View update history (Просмотр истории обновлений), который отображает историю обновлений Windows Update и позволяет выполнять действия по обслуживанию.
WAU Manager
WAU Manager
WAU Manager
WAU Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе WAU Manager

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