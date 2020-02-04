WAU Manager (Windows Automatic Updates Manager) - это полнофункциональная замена встроенного инструмента обновления Windows.

Эта утилита дает пользователю полный контроль над обновлениями Windows Updates, например, над тем, когда и как они установлены, а также имеет полную поддержку деинсталляции и обслуживания обновлений Windows.

С помощью WAU Manager вы можете:

Устанавливать обновления вручную одним щелчком мыши по специальному ярлыку на рабочем столе.

Настраивать автоматические обновления (один раз в день, один раз в месяц или один раз в год, или по вашему усмотрению).

Выбирать, будут ли доступные обновления автоматически загружаться и устанавливаться или нет.

Легко деинсталлировать несколько обновлений одновременно.

Кроме этого WAU Manager имеет еще четыре модуля: