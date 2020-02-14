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Худеем Дома для Девушек для Android

Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для Android

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Описание Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для AndroidОписание   Скачать Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (14,25 Мб) Скриншоты Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Худеем Дома для Девушек - программы cуперэффективных тренировок, с помощью которых можно сжечь жир на животе, руках и бедрах.

Тренировки длиной от 2 до 7 минут и тренировки по системе ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) помогут сбросить вес и набрать форму. Больше никакого зала и оборудования – веса вашего тела хватит, чтобы сжечь жир и накачать мышцы. Следите за сожженными калориями и сброшенным весом на графиках.

Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы:

  • 4 уровня сложности. Тренировки подойдут как новичкам, так и профессионалам.
  • Тренировки с малой ударной нагрузкой.
  • Настраивайте свои тренировки.
  • Акцент на всех важных для женщин зонах: животе, бедрах, руках, ягодицах и т. д.
  • Напоминания о тренировках.
  • Синхронизация данных по тренировкам и калориям с Google Fit.
  • Отслеживание сброшенного веса и сожженных калорий.
  • Анимации и видеоподсказки.
  • Тренировки по системе ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
Худеем Дома для Девушек
Худеем Дома для Девушек
Худеем Дома для Девушек
Худеем Дома для Девушек
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
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Отзывы о программе Худеем Дома для Девушек

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Отзывов о программе Худеем Дома для Девушек 1.0.6 для Android пока нет, можете добавить...

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