Худеем Дома для Девушек - программы cуперэффективных тренировок, с помощью которых можно сжечь жир на животе, руках и бедрах.

Тренировки длиной от 2 до 7 минут и тренировки по системе ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) помогут сбросить вес и набрать форму. Больше никакого зала и оборудования – веса вашего тела хватит, чтобы сжечь жир и накачать мышцы. Следите за сожженными калориями и сброшенным весом на графиках.

Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы: