Точки и квадраты - логическая игра, в которой нужно нажимать на светлые линии. Первый ход делаете вы, второй - компьютер, и так по очереди. После нажатия линия становится темной. Линии образуют квадраты.

Ваши ходы в начале игры не должны создавать ситуацию, при которой следующий ход компьютера замкнет квадрат. После того как все ходы, не замыкающие квадраты, сделаны, нужно найти место на карте, которое закроет минимальное количество квадратов (или максимальное, в зависимости от режима игры).

В меню можно автоматически закрыть часть поля и воспользоваться другими настройками. Не требует инсталляции.