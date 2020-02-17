Точки и квадраты для Windows

Точки и квадраты 1.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Точки и квадраты 1.4Описание   Скачать Точки и квадраты 1.4СКАЧАТЬ (19 Кб) Скриншоты Точки и квадраты 1.4Скриншоты (3)   Статистика Точки и квадраты 1.4Статистика   Отзывы о Точки и квадраты 1.4Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Точки и квадраты - логическая игра, в которой нужно нажимать на светлые линии. Первый ход делаете вы, второй - компьютер, и так по очереди. После нажатия линия становится темной. Линии образуют квадраты.

Ваши ходы в начале игры не должны создавать ситуацию, при которой следующий ход компьютера замкнет квадрат. После того как все ходы, не замыкающие квадраты, сделаны, нужно найти место на карте, которое закроет минимальное количество квадратов (или максимальное, в зависимости от режима игры).

В меню можно автоматически закрыть часть поля и воспользоваться другими настройками. Не требует инсталляции.

Точки и квадраты
Точки и квадраты
Точки и квадраты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНа внимательность - Логические
ТОП-сегодня раздела "На внимательность"
 

Сапёр 3.4

Разновидность популярной игры, в которой необходимо открывать клетки, искать мины и стараться не взорваться на поле. Присутствует несколько уровней сложности,

135 Цифр 3.0

135 Цифр - увлекательная игра, развивающая память. Смысл игры заключается в запоминании выскакивающих цифр на белой панели и вводе их в строку ввода. Цель -

Bingo Caller 4.1.0

Bingo Caller - популярная игра в домашнее лото «Бинго». Для каждого из участников генерируется уникальный лист с номерами, который может быть распечатан на принтере.

Найди животных 1.0

Animals - обучающе-развлекательная игра на внимательность для детей и взрослых. Цель игры - отыскать на картинке с изображением джунглей 18 замаскированных птиц и

Тренировка памяти 2.1

Тренировка памяти - Программа предназначена для развития и тренировки зрительной памяти. За данный промежуток времени вам нужно запомнить определенное количество

Русский рок 1.0

Русский рок - занимательная игра-ребус, в которой пользователю предлагается найти все русские рок-группы, спрятанные на рисунке, а также дается возможность проверить

скачать Adguard

Отзывы о программе Точки и квадраты

Admin

Отзывов о программе Точки и квадраты 1.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 