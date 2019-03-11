Сапёр для Windows

Сапёр 3.4

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Сапёр - бесплатная портативная программа, которая представляет собой вариацию популярной офисной игры Сапёр, где игроку предстоит разминировать игровое поле.

Первым ходом безопасно открывается некоторая область. Цифры означают количество мин, спрятанных в клетках возле них. Помечаем мину правой кнопкой мыши. Левой кнопкой открываем клетку если уверены, что она не взорвется. Если количество флажков соответствует цифре рядом с ней, то щелчок по цифре откроет оставшиеся закрытые клетки вокруг цифры.

В настройках установлен параметр, позволяющий не взорваться на поле, если нет безопасных ходов, который можно отключить и поиграть как в классическом сапере. Очень сложный режим невозможно пройти на классическом сапере без функции безопасных ходов. Есть функция автоматического разминирования, чтобы посмотреть, как правильно открывать поле. Можно изменить размер картинок в меню «размер».

Имеется несколько способов победить. Если количество закрытых клеток такое же как и цифра, значит под всеми клетками – мины. Если количество помеченных мин соответствует цифре, то оставшиеся закрытые клетки можно открыть.

Сапёр
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000, 2003, DOS
Интерфейс Русский
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Категории программыНа внимательность
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