Сапёр - бесплатная портативная программа, которая представляет собой вариацию популярной офисной игры Сапёр, где игроку предстоит разминировать игровое поле.

Первым ходом безопасно открывается некоторая область. Цифры означают количество мин, спрятанных в клетках возле них. Помечаем мину правой кнопкой мыши. Левой кнопкой открываем клетку если уверены, что она не взорвется. Если количество флажков соответствует цифре рядом с ней, то щелчок по цифре откроет оставшиеся закрытые клетки вокруг цифры.

В настройках установлен параметр, позволяющий не взорваться на поле, если нет безопасных ходов, который можно отключить и поиграть как в классическом сапере. Очень сложный режим невозможно пройти на классическом сапере без функции безопасных ходов. Есть функция автоматического разминирования, чтобы посмотреть, как правильно открывать поле. Можно изменить размер картинок в меню «размер».

Имеется несколько способов победить. Если количество закрытых клеток такое же как и цифра, значит под всеми клетками – мины. Если количество помеченных мин соответствует цифре, то оставшиеся закрытые клетки можно открыть.