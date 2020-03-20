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Active DVD Eraser для Windows

Active DVD Eraser 2.0.1.0

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Описание Active DVD Eraser 2.0.1.0Описание   Скачать Active DVD Eraser 2.0.1.0СКАЧАТЬ (613 Кб) Скриншоты Active DVD Eraser 2.0.1.0Скриншоты (1)   Статистика Active DVD Eraser 2.0.1.0Статистика   Отзывы о Active DVD Eraser 2.0.1.0Отзывы (0)  
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Active DVD Eraser - простая в использовании бесплатная программа для стирания Blu-ray, DVD-RW, DVD+RW или CD-RW носителей для очистки старых данных с дисков.

Доступны два метода стирания:

  • Быстрое стирание - структура диска изменяется на уровне привода таким образом, что привод видит диск как пустой носитель.
  • Full Erase (Метод полного стирания) - вся поверхность диска перезаписывается с нейтральным рисунком. В результате все данные теперь очищаются навсегда.

Также поддерживается автоматическое стирание.

Active DVD Eraser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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