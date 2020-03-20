Active DVD Eraser

DVDInfoPro 7.7.0.2 DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа DVD Slim Free 2.8.0.3 DVD Slim - простая в использовании программа для создания обложек для CD, DVD, VHS, PSP, PS1, PS2, PS3, Xbox, Nintendo Wii, BlueRay и др CD Конверт 1.13 CD Конверт - простая бесплатная программа для печати конвертов для CD/DVD и других дисков. Позволяет на любом принтере распечатать конверт и использовать его для

CDCheck 3.1.14.0 CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на CD-ROM с акцентом на обнаружении ошибок. С CDCheck Вы можете проверять ваши DVD Drive Repair 2.0.0.1016 DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после CD/DVD Diagnostic 3.2.15 CD/DVD Diagnostic - Утилита для анализа и восстановления данных с нечитаемых обычными средствами дисков - CD-R, CD-RW, DVD+R и DVD+RW