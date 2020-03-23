Active@ ISO Burner для Windows

Active@ ISO Burner 4.0.3.0

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Описание Active@ ISO Burner 4.0.3.0Описание   Скачать Active@ ISO Burner 4.0.3.0СКАЧАТЬ (2,75 Мб) Скриншоты Active@ ISO Burner 4.0.3.0Скриншоты (1)   Статистика Active@ ISO Burner 4.0.3.0Статистика   Отзывы о Active@ ISO Burner 4.0.3.0Отзывы (0)  
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Active ISO Burner - простое в использовании программное обеспечение для записи ISO-образов на CD/DVD/Blu-ray диски, в соответствии со стандартом ISO 9660. Также поддерживается автоматическая запись.

Основные возможности:

  • Запись ISO-образов на CD-R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DL DVD+RW, HD DVD и Blu-ray диски.
  • Поддержка SPTI, ASPI, SPTD.
  • Работа под учетной записью пользователя.
  • Детальные сведения об устройстве, носителях и ISO-файлах.
  • Режим прожига и количество копий для записи могут быть заданы автоматически.
  • Полный журнал логов с выполненными действиями, ошибками и информацией о ходе работы.
  • Настройка действий после прожига (проверка, извлечение, выключение ПК).
  • Поддерживается запись в тестовом режиме.
Active@ ISO Burner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Запись
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Отзывы о программе Active@ ISO Burner

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