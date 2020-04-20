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Беговой трекер для Android

Беговой трекер 1.1.3 для Android

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Описание Беговой трекер 1.1.3 для AndroidОписание   Скачать Беговой трекер 1.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (13,52 Мб) Скриншоты Беговой трекер 1.1.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Беговой трекер 1.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Беговой трекер 1.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Беговой трекер – эффективное приложение, предлагающее несколько планов тренировок для похудения, которые подходят для начинающих и помогут сохранить мотивацию, сбросить вес и добиться фитнес-целей.

Приложение записывает данные по забегам и маршруты в реальном времени по GPS и помогает улучшить результаты с помощью подробного анализа и графиков. Учитываются все ключевые показатели: дистанция, время, скорость, сожженные калории, набор высоты и др.

Ключевые особенности:

  • Разные планы тренировок (Ходьба для похудения, Бег для похудения, Академия темпа, Мои первые 5 км).
  • Синхронизация данных со своей учетной записью (маршруты, расстояние, время, скорость, калории и т.д.).
  • Цели на неделю или год.
  • Анализ каждой тренировки.
  • Отображение динамики изменений с течением времени.
  • Возможность записывать маршруты с помощью GPS.
  • Голосовые подсказки от аудиотренера (о продолжительности, расстоянии, израсходованных калориях, скорости и т. д.).
  • Сравнение результатов на разных расстояниях и при разной продолжительности тренировки.
  • Научный анализ моделей тренировок для повышения их эффективности.
  • Снижение веса и поддержание себя в форме.
  • Подходит для мужчин и женщин, молодых и пожилых.
Беговой трекер
Беговой трекер
Беговой трекер
Беговой трекер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - GPS
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Отзывы о программе Беговой трекер

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