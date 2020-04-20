Беговой трекер – эффективное приложение, предлагающее несколько планов тренировок для похудения, которые подходят для начинающих и помогут сохранить мотивацию, сбросить вес и добиться фитнес-целей.
Приложение записывает данные по забегам и маршруты в реальном времени по GPS и помогает улучшить результаты с помощью подробного анализа и графиков. Учитываются все ключевые показатели: дистанция, время, скорость, сожженные калории, набор высоты и др.
Ключевые особенности:
Разные планы тренировок (Ходьба для похудения, Бег для похудения, Академия темпа, Мои первые 5 км).
Синхронизация данных со своей учетной записью (маршруты, расстояние, время, скорость, калории и т.д.).
Цели на неделю или год.
Анализ каждой тренировки.
Отображение динамики изменений с течением времени.
Возможность записывать маршруты с помощью GPS.
Голосовые подсказки от аудиотренера (о продолжительности, расстоянии, израсходованных калориях, скорости и т. д.).
Сравнение результатов на разных расстояниях и при разной продолжительности тренировки.
Научный анализ моделей тренировок для повышения их эффективности.