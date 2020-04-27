Школа Футбола - приложение для начинающих и продвинутых любителей футбола, благодаря которому можно освоить азы футбола, улучшить свои игровые навыки и играть, как звезда европейского футбола. С помощью онлайн тренировок и видео уроков от профессиональных тренеров и игроков европейской команды можно научиться эффектным футбольным финтам, штрафным ударам, дриблингу, футбольному фристайлу и набивать мяч.
По методикам профессиональных футбольных тренеров и игроков все упражнения и тренировки разбиты на уровни и категории. Тренерский штаб футбольной школы под руководством экс-игрока ФK Барселона и сборной Испании Антонио Ольмо научит тебя играть в футбол, набивать мяч, самым эффектным футбольным финтам, чеканке, дриблингу, футбол фристайлу, штрафным ударам.
Ключевые особенности приложения Школа Футбола:
400 подробных видео-упражнений.
15 тренировок по всем видам футбольного мастерства.
5 категорий уроков: атака, защита, техника, стратегия и вратарь.
Видео, теория и схема для каждого упражнения.
Каждый видео урок содержит бесплатное ознакомительное упражнение.
Возможность задать свой вопрос профессиональному тренеру.
Ранговая система достижений.
Полезные футбольные советы от PRO-игроков.
Партнерский магазин футбольной атрибутики и экипировки.