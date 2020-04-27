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Школа Футбола для Android

Школа Футбола 0.1.30 для Android

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Описание Школа Футбола 0.1.30 для AndroidОписание   Скачать Школа Футбола 0.1.30 для AndroidСКАЧАТЬ (9,47 Мб) Скриншоты Школа Футбола 0.1.30 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Школа Футбола 0.1.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Школа Футбола 0.1.30 для AndroidОтзывы (0)  
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Школа Футбола - приложение для начинающих и продвинутых любителей футбола, благодаря которому можно освоить азы футбола, улучшить свои игровые навыки и играть, как звезда европейского футбола. С помощью онлайн тренировок и видео уроков от профессиональных тренеров и игроков европейской команды можно научиться эффектным футбольным финтам, штрафным ударам, дриблингу, футбольному фристайлу и набивать мяч.

По методикам профессиональных футбольных тренеров и игроков все упражнения и тренировки разбиты на уровни и категории. Тренерский штаб футбольной школы под руководством экс-игрока ФK Барселона и сборной Испании Антонио Ольмо научит тебя играть в футбол, набивать мяч, самым эффектным футбольным финтам, чеканке, дриблингу, футбол фристайлу, штрафным ударам.

Ключевые особенности приложения Школа Футбола:

  • 400 подробных видео-упражнений.
  • 15 тренировок по всем видам футбольного мастерства.
  • 5 категорий уроков: атака, защита, техника, стратегия и вратарь.
  • Видео, теория и схема для каждого упражнения.
  • Каждый видео урок содержит бесплатное ознакомительное упражнение.
  • Возможность задать свой вопрос профессиональному тренеру.
  • Ранговая система достижений.
  • Полезные футбольные советы от PRO-игроков.
  • Партнерский магазин футбольной атрибутики и экипировки.
Школа Футбола
Школа Футбола
Школа Футбола
Школа Футбола
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Обучающий софт
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Отзывы о программе Школа Футбола

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