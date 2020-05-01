MultimeterCL - программа, использующая готовый USB-модуль Ke-USB24A (или Ke-USB24R) для создания на базе компьютера комбинированного электроизмерительного прибора мультиметр для измерения следующих величин: сопротивление R; ёмкость конденсатора C; эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора ESR (причём, во многих схемах без выпаивания конденсатора); температуру; активное и индуктивное сопротивление обмоток + их добротность.

Технические характеристики: активное сопротивление от 0 до 15 мОм, Rmin = 0,01 Ом; реактивное (индуктивное) сопротивление от 0 Ом до 5100 Ом; ёмкость электролитического конденсатора от 0,2 мФ; ESR электролитического конденсатора от 0 Ом до 5100 Ом; температура t°C в зависимости от терморезистора, например, от -55°C до +125°C для B57703-M 103-G.

Для работы в режимах ESR и Lтест служит генератор прямоугольных импульсов на 100 - 120 кГц, собранный на микросхеме К561ЛН2 и RC-цепочке. Для переключения режимов измерения и диапазонов используются 9 герконовых реле. Пользователь может выбрать оптимальные для себя размеры дисплея и шрифта показаний прибора - они синхронно изменяются при изменении размеров главного окна прибора.