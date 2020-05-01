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Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Это электронный конструктор, в котором учащийся может
Резистор 2.2
Резистор - программа предназначена для определения номинала резистора по разным видам маркировок, в частности:
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База радиодеталей - удобное приложение для всех радиолюбителей и изучающих электронику студентов, которое представляет из себя справочник по радиоэлементам с
MultimeterCL 1.0
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TinyCAD 2.80.06
TinyCAD - небольшое чертежное приложение для электронщиков и проектировщиков микросхем. В базе программы содержится огромное количество всевозможных элементов,
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Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и