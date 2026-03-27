Falstad Circuit Simulator — симулятор электронных схем, предназначенный для моделирования и проверки работы электрических цепей без использования физического оборудования. Утилита позволяет собирать схемы из различных компонентов, наблюдать за их поведением и анализировать параметры в реальном времени. Подходит для обучения, экспериментов и тестирования идей перед практической реализацией.

После запуска отображается базовая схема, на которой визуально показаны процессы в цепи. Цветовая индикация помогает ориентироваться в напряжении: зелёный соответствует положительному значению, серый используется для обозначения земли, красный — отрицательного напряжения. Движение точек по проводникам показывает направление и интенсивность тока. Присутствует возможность взаимодействовать с элементами схемы, изменять их параметры и наблюдать изменения сразу после внесения правок.

Поддерживается ручное создание схем и их редактирование. При наведении на элемент отображается краткая информация о его состоянии. Встроенные примеры позволяют изучить типовые решения и использовать их как основу для собственных проектов. Дополнительно реализована возможность построения схем по наброскам с последующим преобразованием в рабочую модель.

Список основных возможностей Falstad Circuit Simulator: