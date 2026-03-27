Falstad для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
4.0.0
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Paul Falstad
|Категории:
|Эмуляторы - Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
4 / 5
|Размер:
|77.59 Мб
Falstad Circuit Simulator — симулятор электронных схем, предназначенный для моделирования и проверки работы электрических цепей без использования физического оборудования. Утилита позволяет собирать схемы из различных компонентов, наблюдать за их поведением и анализировать параметры в реальном времени. Подходит для обучения, экспериментов и тестирования идей перед практической реализацией.
После запуска отображается базовая схема, на которой визуально показаны процессы в цепи. Цветовая индикация помогает ориентироваться в напряжении: зелёный соответствует положительному значению, серый используется для обозначения земли, красный — отрицательного напряжения. Движение точек по проводникам показывает направление и интенсивность тока. Присутствует возможность взаимодействовать с элементами схемы, изменять их параметры и наблюдать изменения сразу после внесения правок.
Поддерживается ручное создание схем и их редактирование. При наведении на элемент отображается краткая информация о его состоянии. Встроенные примеры позволяют изучить типовые решения и использовать их как основу для собственных проектов. Дополнительно реализована возможность построения схем по наброскам с последующим преобразованием в рабочую модель.
Список основных возможностей Falstad Circuit Simulator:
- моделирование электрических цепей с визуализацией процессов в реальном времени;
- использование стандартных компонентов: резисторы, конденсаторы, катушки и другие элементы;
- интерактивное редактирование параметров схемы;
- отображение напряжения и тока с помощью цветовой индикации и анимации;
- наличие готовых примеров для изучения и тестирования;
- создание схем вручную или на основе упрощённых набросков;
- просмотр характеристик элементов при наведении курсора.
Эмулятор контроллера Xbox 360 для использования геймпада Sony DualShock 4 во многих компьютерных...
Приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с...
VMware Workstation 25H2u1 v25.0.1.25219725
Приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря...
Android эмулятор для Call of Duty Mobile и других многопользовательских (и не только) мобильных игр....
VMware Player 17.6.3 build 24583834
VMware Player - мощный инструмент для работы с виртуальными машинами, с помощью которого на...
LDPlayer 3.126 / 4.0.83 / 5.0.13.2 / 9.2.7.0
Производительный эмулятор Android, который позволяет пользователю играть в любимые...
