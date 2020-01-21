База радиодеталей для Windows

База радиодеталей 1.0.4

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Описание База радиодеталей 1.0.4Описание   Скачать База радиодеталей 1.0.4СКАЧАТЬ (54,88 Мб) Скриншоты База радиодеталей 1.0.4Скриншоты (8)   Статистика База радиодеталей 1.0.4Статистика   Отзывы о База радиодеталей 1.0.4Отзывы (2)  
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4.16 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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База радиодеталей - удобное приложение для всех радиолюбителей и изучающих электронику студентов, которое представляет из себя справочник по радиоэлементам с возможностью их учета.

В справочнике вы найдете исчерпывающую информацию о той или иной детали, а при необходимости данные можно отредактировать и внести свои собственные элементы. Удобно реализован поиск по базе - можно задать несколько параметров для нахождения именно того элемента, который нужен.

Кроме того, в программе вы сможете вести простенький учет наличия и номинала имеющихся деталей с указанием поставщиков и цен. Также реализован обмен справочными данными между несколькими пользователями.

База радиодеталей
База радиодеталей
База радиодеталей
База радиодеталей
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 255
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектроника, радио
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Отзывы о программе База радиодеталей

животновод про База радиодеталей 0.2.4 [29-03-2015]

Очень удобное приложение.
6 | 2 | Ответить

с нашей микро деревни про База радиодеталей 0.2.4 [27-11-2014]

Отличное приложение для радиолюбителей.
5 | 3 | Ответить

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