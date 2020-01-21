База радиодеталей - удобное приложение для всех радиолюбителей и изучающих электронику студентов, которое представляет из себя справочник по радиоэлементам с возможностью их учета.

В справочнике вы найдете исчерпывающую информацию о той или иной детали, а при необходимости данные можно отредактировать и внести свои собственные элементы. Удобно реализован поиск по базе - можно задать несколько параметров для нахождения именно того элемента, который нужен.

Кроме того, в программе вы сможете вести простенький учет наличия и номинала имеющихся деталей с указанием поставщиков и цен. Также реализован обмен справочными данными между несколькими пользователями.